Финансы
Актуальные НовостиГлава ВТБ рекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях
Глава ВТБ стал гостем передачи «Большая игра». В эфире Первого канала Андрей Костин рекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты, об этом он сказал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.РИА Новостивчера в 19:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 07:04, Ашберн
Политика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ
Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
Политика
Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами
Совет Федерации принял решение одобрить проект закона, который позволит физические лица, которые получают финансирование из-за рубежа, признавать иноагентами.
Политика
Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора
Аудитор Счетной палаты, бывший руководитель Минстроя РФ Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора вместо Дениса Буцаева.
Политика
Путин обсудил с Совбезом России подготовку к нормандскому саммиту
Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России подготовку к саммиту в нормандском формате, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
В Минздраве рассказали о перестановках в руководстве центра Бакулева
Министр здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала публикации в СМИ об увольнении главы Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерии.
Шоу-бизнес
Актера Дмитрия Ульянова госпитализировали в тяжелом состоянии
После вызова скорой помощи медики заявили о необходимости срочной госпитализации. Состояние актера оценивается как тяжелое.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Политика
Жириновский предлагает расширить пределы самообороны
Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Политика
Песков заявил, что смерть Вербицкой стала личной утратой для Путина
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Музыка
На «Детском Евровидении» победила участница из Польши
В 2018 году победительницей стала Роксана Венгель. Напомним, конкурс «Детское Евровидение» проводится ежегодно с 2003 года.
Транспорт
Проезд на Московских центральных диаметрах временно сделали бесплатным
Проезд на электричках по Московским центральным диаметрам (МЦД) на ближайшие две недели будет бесплатным, написал на своей странице во «В контакте» мэр Москвы Сергей Собянин.
Происшествия
Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене
В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Политика
Матвиенко: закон о борьбе с домашним насилием доработают к 1 декабря
Парламентарии намерены к 1 декабря доработать закон о борьбе с домашним насилием, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Происшествия
СК завел дело после обнаружения младенца в кустах в Подмосковье
Следователи завели уголовное дело после обнаружения в кустах в поселке Дружба городского округа Раменское новорожденной девочки, завернутой в плед, сообщила старший помощник ГСУ СК РФ по Подмосковью Ольга Врадий.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку
Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
Происшествия
Пожар на шахте в Коми локализован
Футбол
Еськова отстранили от судейства после игры «Оренбурга» и «Ахмата»
Главный арбитр матча «Оренбурга» и «Ахмата» Алексей Еськов отстранен от судейства.
Религия
Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
Политика
Сотрудников Росгвардии обяжут представляться
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам при реализации конкретных служебных полномочий.
Происшествия
Иван Голунов встретится с петербургскими журналистами
Организаторы просят участников предварительно зарегистрироваться по ссылке: https://mediafan.timepad.ru/event/1125924/ Напомним, в начала июня стало известно, что полиция задержала Ивана Голунова в Москве якобы за хранение и попытку реализации наркотиков, кроме того, сообщалось, что в квартире журналиста обнаружена нарколаборатория.
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Общество
Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»
В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
Политика
Кремль не заметил роста протестной активности в России
Российские власти не считают, что в стране в 2019 году увеличилась протестная активность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Воду в реке Дон выдуло в Ростове
Ранее ветром выдуло воду в Таганрогском водохранилище.