Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты, об этом он сказал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

с чего всё началось

Глава ВТБ стал гостем передачи «Большая игра». В эфире Первого канала Андрей Костин рекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях.

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