Финансы

Единый банкЕдиный банкГлава ВТБ призывает россиян хранить сбережения в рублях

Вторым фактором, не сумевшим подорвать потенциал российского рубля, выступили относительно невысокие цены на нефть. По мнению главы ВТБ, рубль будет стабильным и дальше, поэтому привлекательность депозитов в этой валюте также будет возрастать.
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с чего всё началось

Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях

Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты, об этом он сказал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
РИА Новости24 ноября в 19:03

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Глава ВТБ посоветовал лучшую валюту для хранения сбережений

Lenta.ru24 ноября в 21:31

Глава ВТБ подсказал россиянам, в какой валюте лучше хранить сбережения

URA.Ru24 ноября в 21:14

Глава ВТБ счёл перспективным хранение сбережений в рублях

News.ru24 ноября в 19:17

Глава ВТБ призвал россиян хранить сбережения в рублях

RT на русском24 ноября в 20:02

Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

РБК24 ноября в 20:48

Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях

РИА Новости24 ноября в 19:03

Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях

ПРАЙМ24 ноября в 19:13
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Общество

Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов

По мнению врачей, традиция есть мандарины в новогодние праздники является хорошей, так как фрукт повышает иммунитет и выводит токсины из организма.
Газета.Ru вчера в 20:58
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Политика

Раскрыт план штурма Грозного неисправными танками

Lenta.ru 01:55
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.
Вести.Ru 01:53
Армия и оружие

Украина провела военные учения в Донбассе

Украинские военные провели учения на территории Донбасса.
Газета.Ru вчера в 12:33
Происшествия

Власти сообщили о шести погибших при землетрясении в Албании

Число жертв землетрясения в Албании достигло шести, сообщает Faktor со ссылкой на Минобороны страны. Среди погибших — десятилетний мальчик.
РБК 03:02
Политика

Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU вчера в 19:20
Экономика

Зарплаты руководителей крупных строительных компаний выросли на 40%

Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, сообщил Forbes.
РИА Новости вчера в 05:57
Экономика

«Русич» намерен построить крупнейший склад в России

В случае реализации проекта в полном объеме "Русич" построит самый большой логистический комплекс в России и станет одним из крупнейших владельцев складов в стране с портфелем 1,85 миллиона квадратных метров.
РИА Новости 02:06
Общество

На создание единого поставщика телеконтента потратят 50 млрд рублей

Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует дополнительных расходов в размере 50 млрд рублей.
АБН 01:21
Общество

Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей

Военнослужащих Алексея Чебанова и Николая Зверева обязали выплатить государству компенсацию в размере 31 миллиона рублей за случайный пуск ракеты в Крыму.
Lenta.ru 02:36
Хоккей

Панарин повторил достижение Павла Буре 17-летней давности

Телеканал 360° 02:10
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища

Украина в случае отсутствия транзитного контракта намерена с нового года закачивать российский газ, предназначенный для европейцев, в свои хранилища.
РИА Новости 00:27
Футбол

Колосков: рекомендации WADA не коснутся российского футбола

Рекомендации комитета по соответствию Всемирного допингового агентства (CRC WADA) не должны коснуться российского футбола, считает почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков.
РИА Новости 02:51
Общество

Скабеева прокомментировала слова продюсера Ротару о финансировании ВСУ

Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала слова Сергея Лаврова, продюсера певицы Софии Ротару, об отсутствии причастности артистки к финансированию ВСУ.
iReactor вчера в 16:11
Политика

МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Газета.Ru вчера в 14:37
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала очередное новое фото матери.
Evo-rus.com вчера в 06:23
Общество

В Минпромторге оценили риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

Автомобили российского производства, импортная техника после повышения утилизационного сбора с 1 января будущего года существенно не подорожают, об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, его слова приводит пресс-служба ведомства.
РИА Новости вчера в 22:30
Авто

Новая Renault Sandero Stepway появится в следующем году

Sandero новой генерации, как сообщается, покажут следующим летом, а публичная премьера модели ожидается на автосалоне в Париже в 2020 году, где к нему присоединится и Logan третьего поколения.
SpeedMe вчера в 14:14
Происшествия

В Свердловской области ФСБ нашла тайник с гранатами

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России обнаружили тайник с взрывчатыми веществами на территории городского округа Верхняя Пышма в Свердловской области.
RT на русском 01:35
Культура

В Москве наградили лауреатов премии Станиславского

В Москве вручили Международную премию Станиславского.
Россия – Культура 01:35
Спорт

Вяльбе прокомментирует Кубок мира по лыжным гонкам на Первом канале

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментирует этапы Кубка мира в эфире Первого канала.
ТАСС Спорт вчера в 12:24
Спорт

Олимпийского чемпиона Захарова дисквалифицировали на 1,5 года

Олимпийский чемпион 2012 года по прыжкам в воду Илья Захаров дисквалифицирован на 18 месяцев за пропуск трёх соревновательных дней в течение года, сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко.
News.ru 01:47
Здоровье

Инородное в теле. К чему приводят попытки усовершенствовать внешность

На днях инстаграм-блогеру Кириллу Терешину, известному как Руки Базуки, сделали первую операцию по удалению вазелина из бицепсов.
РИА Новости 00:00
Футбол

«Когда узнавали зарплаты русских футболистов, теряли интерес»

Клуб из Витории обладает довольно скромным бюджетом, по меркам Евролиги, но каждый год показывает высокие результаты.
Известия вчера в 16:01
Политика

Посол России назвал условие для облегчения визового режима с Британией

Россия будет готова обсуждать с Британией облегчение визового режима, если Лондон проявит к этому готовность, заявил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
РИА Новости 02:14
Здоровье

Врач предупредил о вреде спорта для курильщиков

ФедералПресс 01:48
Политика

В Кремле оценили слова источника о возможности встречи Путина и Трампа

Газета.Ru 00:52
Происшествия

Мать оставленной в кустах в Подмосковье девочки объяснилась с полицией

РБК вчера в 13:33
Общество

В России планируют маркировать домашних животных

Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
РИА Новости 00:44
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