Финансы
Единый банкГлава ВТБ призывает россиян хранить сбережения в рублях
Вторым фактором, не сумевшим подорвать потенциал российского рубля, выступили относительно невысокие цены на нефть. По мнению главы ВТБ, рубль будет стабильным и дальше, поэтому привлекательность депозитов в этой валюте также будет возрастать.
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с чего всё началось
Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты, об этом он сказал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.РИА Новости24 ноября в 19:03
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Скабеева прокомментировала слова продюсера Ротару о финансировании ВСУ
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МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
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Общество
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Авто
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В Москве вручили Международную премию Станиславского.
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Врач предупредил о вреде спорта для курильщиков
Общество
В России планируют маркировать домашних животных
Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.