Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты, об этом он сказал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

с чего всё началось

Вторым фактором, не сумевшим подорвать потенциал российского рубля, выступили относительно невысокие цены на нефть. По мнению главы ВТБ, рубль будет стабильным и дальше, поэтому привлекательность депозитов в этой валюте также будет возрастать.

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