Финансы

Единый банкЕдиный банкГлава ВТБ призывает россиян хранить сбережения в рублях

Вторым фактором, не сумевшим подорвать потенциал российского рубля, выступили относительно невысокие цены на нефть. По мнению главы ВТБ, рубль будет стабильным и дальше, поэтому привлекательность депозитов в этой валюте также будет возрастать.
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с чего всё началось

Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях

Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты, об этом он сказал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
РИА Новости24 ноября в 19:03

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Глава ВТБ призвал россиян хранить сбережения в рублях

RT на русском24 ноября в 20:02

Глава ВТБ подсказал россиянам, в какой валюте лучше хранить сбережения

URA.Ru24 ноября в 21:14

Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

РБК24 ноября в 20:48

Глава ВТБ посоветовал лучшую валюту для хранения сбережений

Lenta.ru24 ноября в 21:31

Глава ВТБ счёл перспективным хранение сбережений в рублях

News.ru24 ноября в 19:17

Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях

РИА Новости24 ноября в 19:03

Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях

ПРАЙМ24 ноября в 19:13
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Происшествия

СМИ сообщили о первых жертвах землетрясения в Албании

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Интернет

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Life.ru вчера в 21:07
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Политика

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Сирийская армия отбила у боевиков населённый пункт в Идлибе

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Культура

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Афиша Daily вчера в 07:28
Общество

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В первом варианте постановления, который рассматривался в июне этого года, ВС предложил изменить принцип определения сроков давности привлечения к уголовной ответственности по ст. 198 и 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов физического лица и организации).
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Общество

Россия начала платить тысячи евро жалующимся заключенным

Российские власти в 2019 году начали массово признавать нарушения прав граждан, которые жаловались в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на условия содержания в тюрьмах и колониях.
Lenta.ru 04:31
Общество

Грузинская полиция применила водометы против митингующих в Тбилиси

РБК вчера в 20:25
Общество

Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск Минобороны к военнослужащим Николаю Звереву и Алексею Чебанову.
РИА Новости 03:46
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

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РИА Новости вчера в 12:17
Происшествия

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Сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции Пресненского района Москвы майора полиции Руслана Дейниченко.
Lenta.ru 03:53
Театры

Артисты Александринского театра пожаловались на Бориса Эйфмана

По словам деятелей искусств, среди которых художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, Эра Зиганшина, Нина Ургант, Сергей Паршини другие известные артисты, в Петербурге полно сцен, где Борис Эйфман может делать свои балетные постановки.
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В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку

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Посол России в Британии не исключил возможности зеркальных мер

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Политика

Бывший мэр в ДНР оказался шпионом от Украины

Матюх руководил Горловкой в 2014 году. После он перешел на должность первого секретаря горкома Компартии ДНР.
Восток-Медиа вчера в 05:10
Экономика

Инвесторы стали охотнее тратиться на недвижимость в России

Объем вложений в объекты недвижимости на территории России в 2019 году увеличился на девять процентов, до 260-280 миллиардов рублей.
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Происшествия

Историка Соколова могут этапировать в «Матросскую Тишину»

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Политика

В Мали 13 французских военных погибли при столкновении вертолетов

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Наука

Ученые нашли необычный способ передачи данных через атмосферу

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Общество

Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»

Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
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Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

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Пятый канал вчера в 09:00
Футбол

Погба отказывается играть за «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт вчера в 06:53
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Мать оставленной в кустах в Подмосковье девочки объяснилась с полицией

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Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области

Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
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Общество

Плетнева высказалась за выходной 31 декабря

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
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