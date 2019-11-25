Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты, об этом он сказал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

с чего всё началось

Вторым фактором, не сумевшим подорвать потенциал российского рубля, выступили относительно невысокие цены на нефть. По мнению главы ВТБ, рубль будет стабильным и дальше, поэтому привлекательность депозитов в этой валюте также будет возрастать.

Политика О чем Путин поговорил с Зеленским Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне вечером.

Спорт Кремль опроверг данные о встрече руководителей спортивных федераций Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию о встрече руководителей спортивных федераций в администрации президента по вопросу возможных санкций в отношении российского спорта.

Происшествия В Челябинской области мужчина напал с ножом на полицейских Житель города Озерск Челябинской области в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил ножом двух полицейских, он задержан, возбуждено уголовное дело, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.

Общество ВС оставил сроки давности по налоговым преступлениям В первом варианте постановления, который рассматривался в июне этого года, ВС предложил изменить принцип определения сроков давности привлечения к уголовной ответственности по ст. 198 и 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов физического лица и организации).

Общество Россия начала платить тысячи евро жалующимся заключенным Российские власти в 2019 году начали массово признавать нарушения прав граждан, которые жаловались в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на условия содержания в тюрьмах и колониях.

Происшествия ФСБ задержала бывшего замглавы уголовного розыска в Москве Сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции Пресненского района Москвы майора полиции Руслана Дейниченко.

Театры Артисты Александринского театра пожаловались на Бориса Эйфмана По словам деятелей искусств, среди которых художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, Эра Зиганшина, Нина Ургант, Сергей Паршини другие известные артисты, в Петербурге полно сцен, где Борис Эйфман может делать свои балетные постановки.

Политика Посол России в Британии не исключил возможности зеркальных мер Возможность применения зеркальных мер по отношению к британским журналистам в ответ на невыдачу Лондоном виз представителям российских СМИ не исключил новый посол России в Великобритании Андрей Келин, 26 ноября на пресс-конференции.

Экономика Инвесторы стали охотнее тратиться на недвижимость в России Объем вложений в объекты недвижимости на территории России в 2019 году увеличился на девять процентов, до 260-280 миллиардов рублей.

Политика Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.