Финансы
КоммерсантъГлава ВТБ прогнозирует укрепление рубля в 2021 году
Президент—председатель правления ВТБ Андрей Костин считает, что в следующем, 2021-м, году можно ожидать укрепления курса рубля. По его мнению, курс доллара вырос «в допустимых для банков пределах».
Читать в источнике
Оценить990
с чего всё началось
Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:08, Ашберн
Комментарии
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
Общество
Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание
Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
Donday.ru 09:01
Общество
В России рассказали об особенности очагов коронавируса в стране
Замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал об особенности очагов коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
RT на русском 08:08
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Здоровье
В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
Политика
Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России
Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РБК 08:05
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Шоу-бизнес
Джессика Альба в жизни оказалась вдвое толще, чем в Instagram
Джессика Альба с рождением третьего ребенка совсем забросила кинокарьеру, но многие до сих пор считают ее одной из самых красивых женщин мира.
Wday.ru 01:50
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
Происшествия
Задержан мужчина, расстрелявший людей в Канаде
В Канаде полицейские задержали стрелка, открывшего огонь по людям в городе Портапик.
Вести.Ru вчера в 12:10
Общество
В Свердловской области ограничат продажу алкоголя
Российская газета 08:21
Политика
Мишустин оценил освоение регионами средств на борьбу с коронавирусом
Ряд российских регионов не освоил выделенные им средства на борьбу с коронавирусом даже на 10%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
Rambler News Service 06:41
Авто
Минивэн Volkswagen Viloran полностью рассекречен
По последним данным стало известно, что в Поднебесной был разработан новый минивэн Volkswagen Viloran, который был замечен прошлой осенью.
32CARS.ru 17 апреля в 12:32
Политика
Путин поручил ускорить создание и регистрацию вакцины от коронавируса
Глава государства дал поручение главе Минздрава Михаилу Мурашко проработать вопросы, касающиеся ускорения регистрации вакцины и ввоза оборудования для производства лекарства.
Народные новости 09:53
Общество
Суд смягчил срок активисту Котову
Газета.Ru 10:01
Футбол
Умер 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
В Новой Москве на 23-м году жизни умер воспитанник "Локомотива" Иннокентий Самохвалов, выступавший за фарм-клуб "Казанка", сообщили в московском футбольном клубе.
РИА Новости 10:26
Здоровье
На Урале назвали причину массового заражения коронавирусом в больнице
В свою очередь, глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских проинформировал, что положительные анализы на коронавирус официально подтверждены у 78 пациентов и сотрудников медучреждения.
RT на русском 09:44
Общество
АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
Шоу-бизнес
В сеть попало видео празднования Пасхи в семье Анастасии Заворотнюк
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками в Instagram трогательным видео того, как семья актрисы подготовилась к празднованию Пасхи.
Popcornnews.ru 09:40
Культура
Меган Маркл даст первое телеинтервью после возвращения в США
Inc-news.ru вчера в 14:34
Армия и оружие
В Сирии американцы вновь перекрыли дорогу российскому патрулю
Сегодня на севере Сирии у города Рас эль-Айн (провинция Хасака), американские военные перекрыли дорогу перед автомобилями военной полиции ВС РФ.
Недвижимость.RU 10:17
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
Армия и оружие
Военные сообщили о подлете самолета США к объектам России в Сирии
Российские военные сопроводили самолет-разведчик США, который следовал над нейтральными водами Средиземного моря в сторону российских военных объектов в Сирии.
РБК 06:28
Общество
Россияне просят отменить майские праздники
Каждый третий россиянин поддержал перенос майских выходных на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, ещё столько же считают, что приближающиеся праздники стоит вовсе отменить.
ForPost 08:25
Происшествия
На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом
Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24