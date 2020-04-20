Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.

с чего всё началось

Президент—председатель правления ВТБ Андрей Костин считает, что в следующем, 2021-м, году можно ожидать укрепления курса рубля. По его мнению, курс доллара вырос «в допустимых для банков пределах».

Глава ВТБ прогнозирует укрепление рубля в 2021 году

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