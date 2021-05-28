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Глава ВТБ раскритиковал идею об ограничении ЦБ на выдачу кредитов

Регулирование потребительского кредитования должно строиться на рыночных принципах, а переход к жестким ограничениям может создать опасный прецедент. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на III съезде Ассоциации банков России.В источнике

С чего всё началось

Глава ВТБ опасается законодательного ограничения потребкредитования

Регулирование потребительского кредитования должно строиться на рыночных принципах, переход к административным методам может создать опасный прецедент, считает глава ВТБ Андрей Костин.
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