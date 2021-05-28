Глава ВТБ раскритиковал решение ЦБ об ограничении на выдачу кредитов
Глава банка ВТБ Андрей Костин выступил с критикой решения главного финансового регулятора об ограничении банков на выдачу кредитов ради избежания чрезмерной закредитованности населения. Об этом он сообщил на 3-м съезде Ассоциации банков РФ.В источнике
С чего всё началось
Глава ВТБ опасается законодательного ограничения потребкредитования
Регулирование потребительского кредитования должно строиться на рыночных принципах, переход к административным методам может создать опасный прецедент, считает глава ВТБ Андрей Костин.
Интерфаксвчера в 07:06
Костин сравнил ограничения на выдачу кредитов с работой заключенных на БАМе
Российская газетавчера в 06:21