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Глава ВТБ раскритиковал решение ЦБ об ограничении на выдачу кредитов

Глава банка ВТБ Андрей Костин выступил с критикой решения главного финансового регулятора об ограничении банков на выдачу кредитов ради избежания чрезмерной закредитованности населения. Об этом он сообщил на 3-м съезде Ассоциации банков РФ.В источнике

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