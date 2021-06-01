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Глава ВТБ рассказал о плане ЦБ на случай блокировки расчетов в долларах

У российских банков и ЦБ РФ есть план на случай, если санкции США распространятся на финансовые инструменты отечественных кредитных организаций, — например, если будут введены блокирующие санкции, которые не дадут проводить расчеты в иностранной валюте.В источнике
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С чего всё началось

Костин рассказал о плане на время «Ч» при блокировке расчетов в долларах

У банков и ЦБ есть план на случай распространения американских санкций на финансовые инструменты российских кредитных организаций, рассказал в интервью РБК глава ВТБ Андрей Костин.
РБК22:54

Подробнее о событии

Глава ВТБ раскрыл план при блокировке расчетов в долларах

Lenta.ru03:06

Банкир рассказал о плане на «время Ч» при блокировке расчетов в долларах

Московский Комсомолец00:28

Глава ВТБ рассказал о планах банков на случай усиления санкций США

ФАН00:43

Глава ВТБ рассказал о плане ЦБ на случай блокировки расчетов в долларах

Известия00:42

Костин рассказал о плане ЦБ на случай блокировки расчетов в долларах

ПРАЙМ01:28

Глава ВТБ раскрыл план ЦБ на случай блокировки расчетов в долларах

РЕН ТВ23:36

Костин рассказал о плане на время «Ч» при блокировке расчетов в долларах

РБК22:54
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