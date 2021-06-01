У российских банков и ЦБ РФ есть план на случай, если санкции США распространятся на финансовые инструменты отечественных кредитных организаций, — например, если будут введены блокирующие санкции, которые не дадут проводить расчеты в иностранной валюте.

С чего всё началось Костин рассказал о плане на время «Ч» при блокировке расчетов в долларах У банков и ЦБ есть план на случай распространения американских санкций на финансовые инструменты российских кредитных организаций, рассказал в интервью РБК глава ВТБ Андрей Костин. РБК 22:54