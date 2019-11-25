Глава ВТБ Андрей Костин посоветовал россиянам хранить имеющиеся сбережения в рублях. Рекомендация прозвучала в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. Руководитель обратил внимание на стабильность российской валюты.

Глава ВТБ рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения

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Происшествия Детский омбудсмен Украины госпитализирован в результате ДТП под Киевом Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба пострадал в результате ДТП, сообщил в Facebook заместитель внутренних дел страны Антон Геращенко.