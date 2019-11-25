Финансы
Expert.ruГлава ВТБ рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения
Глава ВТБ Андрей Костин посоветовал россиянам хранить имеющиеся сбережения в рублях. Рекомендация прозвучала в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. Руководитель обратил внимание на стабильность российской валюты.
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Общество
Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»
В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
Музыка
Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Авто
СМИ сообщили о повышении утильсбора на автомобили в 2020 году
Правительство России утвердило повышение утилизационного сбора на автомобили в 2020 году.
Энергетика
На Сахалине появился бензин по 70 рублей за литр
На одной из АЗС Южно-Сахалинска водители обнаружили бензин АИ-98 стоимостью 70 рублей за литр.
Происшествия
Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Политика
Крым созовет международный трибунал по инциденту в Керченском проливе
Молохов подчеркнул, что трибунал по Керченскому инциденту — не уникальное решение.
Кино
«Мне дают понять, что я недостаточно привлекателен»: Джеймс МакЭвой рассказал о трудностях в карьере из-за внешности
Джеймс МакЭвой рассказал в интервью The Telegraph, что в его карьере нередко возникают трудности из-за его внешности — к примеру, уже не раз актеру отказывали из-за его невысокого роста.
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Экономика
Виртуальную валюту впервые внесли в капитал российской компании
Виртуальную валюту впервые внесли в капитал российской компании Пока законодатели готовят законопроект о цифровых активах, под который не подпадают криптовалюты, в России впервые удалось внести биткойн в уставный капитал.
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова удивила поклонников своей внешностью после пластики
Instagram Жанна Агузарова удивила поклонников своим внешним видом после пластических операций.
Политика
На выборах в Гонконге побеждает продемократический блок
Представители продемократических сил после предварительного подсчета голосов получили абсолютное большинство на выборах в советы округов Гонконга, сообщает газета South China Morning Post.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Культура
Бузову обвинили в краже статуэтки на премии «Нового радио»
Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова оказалась в центре очередного скандала. Телезвезду подозревают в краже статуэтки на премии "Нового радио".
Транспорт
Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Путешествия
Названы самые популярные направления отдыха россиян на Новый год
Член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина в беседе с «Известиями» сообщила, что самым популярным направлением отдыха россиян на новогодние праздники внутри страны стали курорты Краснодарского края, а за пределами России — Таиланд, Турция и ОАЭ.
Экономика
«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфином, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).
Культура
Лев Лещенко заступился за Софию Ротару
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Культура
Вайкуле отругала зрителей за аплодисменты на «Золотом Граммофоне»
Во время вручения «золотого граммофона» зрители повели себя скромно. Однако звезда нашла, что ответить.
Политика
Жириновский предложил расширить границы самообороны
«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решёткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — приводят «Известия» слова Жириновского.
Происшествия
В Черном море утонули 14 тысяч овец
Происшествия
Детский омбудсмен Украины госпитализирован в результате ДТП под Киевом
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба пострадал в результате ДТП, сообщил в Facebook заместитель внутренних дел страны Антон Геращенко.
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Политика
Дональда Трампа приняли в партии
Республиканцы сплотились вокруг президента и перешли в контратаку на инициаторов импичмента На неделе закончились публичные слушания по вопросу импичмента в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США: 12 человек рассказали о попытках президента Дональда Трампа выстроить неофициальную линию дипломатии на Украине и добыть компромат на своего политического конкурента Джо Байдена.