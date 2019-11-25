Председатель правления ВТБ Андрей Костин порекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях. Об этом он заявил в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале". По его мнению, российская валюта сегодня является достаточно стабильной.

Политика Путин уволил прокурора Республики Алтай Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении прокурора Республики Алтай от занимаемой должности, сообщает сайт Генпрокуратуры РФ.

Политика В Госдуме прокомментировали идею расширения пределов самообороны По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.

Политика Кремль ответил на публикацию о рекордном количестве протестов в России Ранее «Коммерсантъ», ссылаясь на доклад «Как протестуют россияне», который подготовил Центр социально-трудовых прав (ЦСТП), написал, что в III квартале 2019 г. в России прошло более 580 протестов, а всего с начала года – 1443.

Политика Отдельной встречи с Зеленским в Париже не планируется, заявил Песков Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Дональда Трампа приняли в партии Республиканцы сплотились вокруг президента и перешли в контратаку на инициаторов импичмента На неделе закончились публичные слушания по вопросу импичмента в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США: 12 человек рассказали о попытках президента Дональда Трампа выстроить неофициальную линию дипломатии на Украине и добыть компромат на своего политического конкурента Джо Байдена.

Экономика МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.

Экономика Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал законопроект, который предложили Минфину, позволяющий выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния.

Авто Toyota анонсировала старт продаж нового минивэна GranAce Новый минивэн GranAce японского автопроизводителя Toyota будет доступен для покупки в середине декабря 2019 года.

Политика Ротару споет на ностальгическом фестивале в Москве Как стало известно несколько дней назад, певица больше не отказывается от выступлений в России — звезда приедет в страну в декабре, чтобы выступить на корпоративах и принять участие в популярном фестивале.

Музыка Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.

Спорт Песков заявил о продолжении взаимодействий с WADA Спортивные власти России предоставили все необходимые данные Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и продолжат работать с этой организацией.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери Анна Заворотнюк показала в Инстаграме ранее не опубликованное фото своей матери Анастасии Заворотнюк Снимок появился в Stories дочери актрисы с подписью "С днем матери".

Происшествия Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.

Происшествия Учитель музыки, истязавший ученицу, получил 4 года условно Хорошевский районный суд Москвы приговорил репетитора к 4 годам условного срока за то, что в ходе частных уроков музыки на дому он бил и ругал свою семилетнюю подопечную, передает "Интерфакс".

Политика В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".