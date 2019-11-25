Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГлава ВТБ посоветовал хранить сбережения в рублях

Председатель правления ВТБ Андрей Костин порекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях. Об этом он заявил в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале". По его мнению, российская валюта сегодня является достаточно стабильной.
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Глава ВТБ посоветовал лучшую валюту для хранения сбережений

Lenta.ruвчера в 21:31

Глава ВТБ подсказал россиянам, в какой валюте лучше хранить сбережения

URA.Ruвчера в 21:14

Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

РБКвчера в 20:48

Глава ВТБ призвал россиян хранить сбережения в рублях

RT на русскомвчера в 20:02

Глава ВТБ счёл перспективным хранение сбережений в рублях

News.ruвчера в 19:17

Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях

РИА Новостивчера в 19:03

Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях

ПРАЙМвчера в 19:13
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Политика

Путин уволил прокурора Республики Алтай

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении прокурора Республики Алтай от занимаемой должности, сообщает сайт Генпрокуратуры РФ.
Толк 04:27
Происшествия

В Нижегородской области школьники массово отравились газом

По данным «Интерфакса», ТАСС и «РИА Новости», несколько десятков человек, большинство из которых школьники, отравились газом.
Ведомости 05:38
Политика

В Госдуме прокомментировали идею расширения пределов самообороны

По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
РИА Новости 04:16
Политика

Кремль ответил на публикацию о рекордном количестве протестов в России

Ранее «Коммерсантъ», ссылаясь на доклад «Как протестуют россияне», который подготовил Центр социально-трудовых прав (ЦСТП), написал, что в III квартале 2019 г. в России прошло более 580 протестов, а всего с начала года – 1443.
Ведомости 05:11
Политика

Минюст потребовал приостановить работу партии «Гражданская инициатива»

Минюст обратился в Верховный суд с требованием приостановить работу партии «Гражданская инициатива» (Партия перемен), лидером которой является политик Дмитрий Гудков.
РБК 03:39
Политика

Отдельной встречи с Зеленским в Париже не планируется, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:39
Политика

Дональда Трампа приняли в партии

Республиканцы сплотились вокруг президента и перешли в контратаку на инициаторов импичмента На неделе закончились публичные слушания по вопросу импичмента в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США: 12 человек рассказали о попытках президента Дональда Трампа выстроить неофициальную линию дипломатии на Украине и добыть компромат на своего политического конкурента Джо Байдена.
Коммерсантъ вчера в 14:03
Экономика

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Интерфакс 01:06
Экономика

Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал законопроект, который предложили Минфину, позволяющий выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния.
Моя Москва.онлайн 01:16
Авто

Toyota анонсировала старт продаж нового минивэна GranAce

Новый минивэн GranAce японского автопроизводителя Toyota будет доступен для покупки в середине декабря 2019 года.
Car.ru 01:28
Политика

Ротару споет на ностальгическом фестивале в Москве

Как стало известно несколько дней назад, певица больше не отказывается от выступлений в России — звезда приедет в страну в декабре, чтобы выступить на корпоративах и принять участие в популярном фестивале.
Пятый канал 22 ноября в 07:57
Армия и оружие

Тихоокеанский флот получил первую «Варшавянку»

Первая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 под именем "Петропавловск-Камчатский" передана Тихоокеанскому флоту.
Вести.Ru 04:12
Общество

Британцы отказываются содержать принца Гарри и Меган Маркл

OvideO.ru 02:20
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards

Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Телеканал 360° 03:38
Общество

Синоптики предупредили россиян о резком понижении давления

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о приближающемся пониженном давлении.
Газета.Ru 02:15
Спорт

Песков заявил о продолжении взаимодействий с WADA

Спортивные власти России предоставили все необходимые данные Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и продолжат работать с этой организацией.
Известия 05:15
Политика

Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

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Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Политика

Путин и Си Цзиньпин могут дать старт открытию «Силы Сибири» 2 декабря

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, предположительно, 2 декабря проведут телемост, дав старт открытию газопровода "Сила Сибири", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:32
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери

Анна Заворотнюк показала в Инстаграме ранее не опубликованное фото своей матери Анастасии Заворотнюк Снимок появился в Stories дочери актрисы с подписью "С днем матери".
Главный региональный 04:37
Происшествия

Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье

Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
RT на русском 01:20
Происшествия

Учитель музыки, истязавший ученицу, получил 4 года условно

Хорошевский районный суд Москвы приговорил репетитора к 4 годам условного срока за то, что в ходе частных уроков музыки на дому он бил и ругал свою семилетнюю подопечную, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 05:22
Религия

Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
Известия 03:57
Политика

В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться

В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 02:40
Политика

Песков: спецслужбы проверяют сообщения о жестоком убийстве в Сирии

Российские спецслужбы следят за сообщениями о попавшем на видео жестоком убийстве в Сирии и анализируют степень их достоверности.
REGNUM 05:50
Политика

МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь

В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.
РИА Новости 02:56
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В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google

Китайская Huawei начинает продажу в России нового флагманского смартфона Mate 30 без сервисов Google.
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Космос

Первым пилотом нового космического корабля «Орел» станет робот «Артем»

Антропоморфный робот, который станет первым пилотом перспективного транспортного корабля "Орел" в ходе запуска в 2023 году, получил имя "Артем".
Российская газета 05:57
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Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака

Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Газета.Ru вчера в 14:56
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Певица из Польши победила на детском Евровидении

iReactor вчера в 13:12
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