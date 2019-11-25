Экономика
ФАНГлава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях
Глава ВТБ Андрей Костин порекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях и выразил уверенность в стабильности российской валюты в перспективе. С соответствующим заявлением он выступил в эфире телепередачи «Большая игра» на Первом канале.
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Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП в Корсаковском районе
В результате ДТП водитель и трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
Религия
Украинские раскольники предложили перенести празднование Рождества
Предстоятель раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил праздновать Рождество 25 декабря.
Экономика
Механизм выравнивания энерготарифов в ДФО продлят на на 2020 год
Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке продлят на действующих условиях на 2020 год, механизм также будет продлён до 2028 года, но обсуждается изменение параметров, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Музыка
«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши
Участница «Детского Евровидения – 2019» из Польши 12-летняя Вики Габор одержала победу в конкурсе с песней Superhero.
Происшествия
Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места дорожного происшествия с участием мэра Тулуна Юрия Кариха.
Общество
Патрулирование улиц Читы усилят из-за новогоднего оформления
25 ноября на планерном совещании в администрации Читы обсудили проблему прошлого года - предприниматели часто жаловались, что горожане портят уличное новогоднее оформление.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Общество
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
Политика
Глава украинского Генштаба рассказал, как вернуть Крым Украине
Вернуть Крым Украина может лишь при условии международной солидарности, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу».
Политика
Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Политика
Рогозин рассказал Путину о строительстве второй очереди Восточного
Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о ходе строительства второй очереди космодрома Восточный.
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, и в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
Политика
Украинский разведчик пять лет работал в руководстве ДНР
Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины рассекретило своего агента, который пять с половиной лет работал в Донбассе.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Футбол
Фанаты «Факела» напали на игроков за проигрыш в ФНЛ
Воронежцы, которым грозит вылет из Футбольной национальной лиги, уступили со счетом 0:2. Несколько раздосадованных болельщиков выбежали на поле и пытались вступить с футболистами в драку, передает Sports.ru.
Политика
Поклонская поддержала планы Ротару выступить в России
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала певицу Софию Ротару, планы которой выступить в России ранее раскритиковали в Совете Федерации.
Общество
Росавтодор одобрил проект строительства моста через Лену
Росавтодор изучил проект строительства моста через реку Лену в Якутии и одобрил его, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих, передает ТАСС.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Музыка
Лобода снялась в новом клипе Линдеманна
Украинская певица Светлана Лобода приняла участие в съемках нового клипа лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Футбол
Карпин назвал смешным судейство матча с «Динамо»
"Не хочу комментировать судейство, потому что смешно о чем-либо говорить", - сказал Карпин.
Общество
Диетолог рассказала о худшем сочетании продуктов на завтрак
Австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала, какие продукты нельзя есть на завтрак, а какие сделают первый прием пищи максимально полезным.
Политика
Юмашев назвал причины выбора Путина преемником Ельцина
Первый президент России Борис Ельцин сделал своим преемником Владимира Путина, потому что тот был человеком другого поколения.