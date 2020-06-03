Андрей Костин: Без оглядки было бы с нашей стороны неоправданно и безответственно, потому что в итоге мы, а не ЦБ, отвечаем за менеджмент, и мы как раз сами процедуру достаточно серьезно усилили в этом плане, особенно в кризис, потому что понимаем, что проблема с доходами у людей может возникнуть.

с чего всё началось

Главу ВТБ Андрея Костина не удивляет быстрое восстановление курса рубля, он считает, что доллар должен стоить не дороже 70 рублей.

Глава ВТБ считает, что доллар должен стоить не дороже 70 рублей

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