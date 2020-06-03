Экономика
РИА НовостиГлава ВТБ считает, что доллар должен стоить не дороже 70 рублей
Главу ВТБ Андрея Костина не удивляет быстрое восстановление курса рубля, он считает, что доллар должен стоить не дороже 70 рублей.
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с чего всё началось
Андрей Костин: Без оглядки было бы с нашей стороны неоправданно и безответственно, потому что в итоге мы, а не ЦБ, отвечаем за менеджмент, и мы как раз сами процедуру достаточно серьезно усилили в этом плане, особенно в кризис, потому что понимаем, что проблема с доходами у людей может возникнуть.BFM.ru11:41
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Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru 15:39
Политика
Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА".
Газета.Ru 17:02
Здоровье
Названы симптомы коронавируса у животных
Со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения в Россельхознадзоре напоминают, что в настоящий момент отсутствуют доказательства возможности передачи коронаврусной инфекции от животных к человеку, но это касается кошек и собак.
Tvtver.ru 06:56
Наука
Определена наиболее незащищенная от коронавируса группа крови
Молекулярные биологи Европы пришли к выводу, что организм человека обладает мутацией, которая делает носителей второй группы крови наиболее уязвимыми к действию коронавируса.
Live24 07:54
Политика
Токаев заявил, что строительство базы США в Казахстане не обсуждается
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что строительство американской военной базы на территории республики не стоит в повестке дня и не обсуждается.
RT на русском вчера в 18:49
Здоровье
Профессор разъяснил сроки появления антител к коронавирусу
Устойчивые антитела к коронавирусу появляются в крови человека к концу второй недели, после заражения, заявил завкафедры эпидемиологии Иркутского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Александр Ботвинкин 3 июня в интервью «Российской газете».
ИА Красная Весна 17:08
Наука
Снижение уровня стресса может вернуть цвет седым волосам
Evo-rus.com 01 июня в 10:46
Политика
Более 200 депутатов России подписали обращение к гражданам с призывом не поддерживать конституционные поправки Владимира Путина
16 марта 2020 года КС РФ признал предложенную президентом процедуру изменений основного закона с проведением плебисцита, а также сами поправки, в том числе про обнуление президентских сроков для Путина, соответствующими Конституции.
Фонтанка.Ру 08:18
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Здоровье
Глава ВОЗ рассказал о возобновлении испытаний гидроксихлорохина
Как сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, в настоящее время возобновлен процесс тестирования препарата гидроксихлорохина для лечения коронавируса.
Live24 14:19
Происшествия
Контрабанда леса на 134 млн рублей раскрыта в Иркутской области
По версии следствия, с 2016 по 2018 годы члены организованной преступной группы через подставные фирмы незаконно вывезли из Российской Федерации через таможенную границу пиломатериал хвойных пород из сосны обыкновенной, ели и пихты, а также лиственных пород из березы объемом более 15 тысяч м стоимостью свыше 134 миллионов рублей.
Областная газета (г. Иркутск) 05:03
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон выставляет своё обнажённое фото на аукцион
Американская актриса Дженнифер Энистон решила оригинальным способом добыть крупную сумму денег — своё фото в абсолютно обнажённом виде она выставляет на благотворительный аукцион, пишет woman.ru.Фотограф Марк Селигер отправит на продажу всего 25 фотографий, среди которых будет и снимок Энистон.
Вестник 01:11
Авто
Объявлена дата продаж обновленного кроссовера Nissan Kicks
Компания Nissan определилась с датой старта продаж обновленного кроссовера Nissan Kicks.
Новые автомобили 00:27
Общество
На Сахалине у сотрудника детского сада выявлен коронавирус
В Сахалинской области у сотрудника детского сада "Островок" в поселке Смирных выявлен коронавирус.
Российская газета 21:10
Происшествия
Утопившей своих детей на Камчатке матери вынесли приговор
В сентябре прошлого года жительницу Вилючинска и 27-летнюю мать задержали на Камчатке по обвинению в том, что она утопила двоих своих малолетних детей в бухте Крашенинникова.
Газета.Ru 20:37
Политика
Агитация голосовать за поправки в Конституцию споткнулась о Лебедева
Дизайнер Артемий Лебедев объявил, что оказался в просветительском ролике RT о важности внесения поправок в Конституцию путем обмана.
Infox.ru 06:16
Общество
В Швеции появилась «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
Соискатели со всего мира заинтересовались вакансией в Швеции, на которой можно не работать.
ТАСС 08:32
Хоккей
Вайсфельд рассказал, как Капризов перешел из «Салавата» в ЦСКА
Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал, как нападающий Кирилл Капризов переходил из уфимской команды в ЦСКА.
Metaratings 15:24
Общество
Эксперт раскрыла сроки наступления второй волны коронавируса
Как писал ранее «Профиль», руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер предупредил о возможности двух новых волн пандемии COVID-19.
Профиль 20:57
Футбол
Касильяс назвал лучших футболистов в истории «Реала»
Криштиану Роналду выступал за «королевский» клуб в течение девяти лет.
ГЛАС.RU 21:10
Политика
Песков прокомментировал заявление Трампа о «ядерном пакте» с Россией
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа о "ядерном пакте" с Россией.
РИА Новости 11:01
Происшествия
Разбой россиянина перед убийством спецназом попал на видео
Разбойное нападение 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова на хозяйственный магазин в Екатеринбурге попало на видео.
Lenta.ru 08:40
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
Общество
Кадыров опроверг слухи об установке вышек 5G в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи об установке вышек 5G в регионе и их негативном влиянии на здоровье.
ТАСС 13:37
Экономика
Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента
Российские производители пива и солода допустили, что вступление техрегламента о безопасности алкоголя в силу в текущей редакции может привести к снижению качества пива, которое производится в странах ЕАЭС, говорится в письме участников рынка к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
РИА Новости 19:07
Футбол
«Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по Ларину
«Бешикташ» отклонил предложение московского ЦСКА в размере одного миллиона евро по нападающему сборной Канады Кайлу Ларину, сообщает Niewsblad.
LiveSport.ru 02:28
Здоровье
Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
Экономика
Сенатор предложил провести кредитную амнистию
Сенатор считает, что введение отсрочки по уплате кредита на полгода и даже до конца 2021 года не решит существенную часть проблемы, необходимо «обсудить более масштабную реструктуризацию, а то и полноценную кредитную амнистию для наиболее пострадавших граждан».
Zaim.com 02:35