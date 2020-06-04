Коронавирус
ТАССГлава ВТБ считает, что доллар не должен стоить дороже 70 рублей
Курс доллара по отношению к рублю не должен превышать 70 рублей, считает глава ВТБ Андрей Костин.
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с чего всё началось
Андрей Костин: Без оглядки было бы с нашей стороны неоправданно и безответственно, потому что в итоге мы, а не ЦБ, отвечаем за менеджмент, и мы как раз сами процедуру достаточно серьезно усилили в этом плане, особенно в кризис, потому что понимаем, что проблема с доходами у людей может возникнуть.BFM.ru11:41
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Политика
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В Кузбассе с 1 июля начнут действовать повышенные тарифы на ЖКУ
Начиная с 1 июля в Кемеровской области вырастет плата за жилищно-коммунальные услуги.
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Как Владимир Путин искал виновных в утечке нефтепродуктов
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Коммерсантъ 16:13
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В корабле Маска использовали российские детали
В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС.
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Майами, США, 4 июня 2020, 04:57 — REGNUM С космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета-носитель Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink.
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Песков прокомментировал заявление Трампа о «ядерном пакте» с Россией
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа о "ядерном пакте" с Россией.
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Генеральный директор Информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков предсказал России новую модель потребления после самоизоляции.
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