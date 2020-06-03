Финансы
ТАССГлава ВТБ считает, что доллар не должен стоить дороже 70 рублей
Курс доллара по отношению к рублю не должен превышать 70 рублей, считает глава ВТБ Андрей Костин.
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с чего всё началось
Андрей Костин: Без оглядки было бы с нашей стороны неоправданно и безответственно, потому что в итоге мы, а не ЦБ, отвечаем за менеджмент, и мы как раз сами процедуру достаточно серьезно усилили в этом плане, особенно в кризис, потому что понимаем, что проблема с доходами у людей может возникнуть.BFM.ru11:41
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Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Экономика
The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК вчера в 08:50
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об особенностях парада на Красной площади
В небе над Кремлем под музыку времен войны пролетят 55 самолетов и 20 вертолетов, а вечером состоится салют, аналогичный тому, который москвичи увидели ровно 75 лет назад, рассказал собеседник «Известий» из Минобороны.
URA.Ru 18:42
Шоу-бизнес
Старый ролик с участием Меган Маркл «взорвал» соцсети
Меган Маркл принимала участие в социальной кампании против расизма, в рамках которой рассказала трогательную историю о том, как сама сталкивалась с унижениями из-за цвета кожи.
StarHit.ru 17:00
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Происшествия
В Петербурге освободили двух экс-полицейских, осужденных за пытки
Двое фигурантов дела были освобождены, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Экс-полицейским вменялось два эпизода.
Российская газета 13:11
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по профильной работе стационаров
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по восстановлению профильной деятельности медицинских организаций, перепрофилированных для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 10:48
Происшествия
Глава МЧС вылетает в район ЧС в Норильске
Пресс-служба МЧС сообщила, что глава ведомства Евгений Зиничев сейчас вылетает в район ЧС в Норильске, где произошел разлив топлива на ТЭЦ-3.
Московский Комсомолец 13:07
Кино
Актер Алексей Воробьев снялся в комедийном сериале от Netflix
Москва, 1 июня 2020, 13:02 — REGNUM Роль в новом американском сериале «Космические войска» от Netflix исполнил российский актер и певец Алексей Воробьев.
REGNUM 01 июня в 06:02
Футбол
Экс-футболист «Локомотива» обвинил Аршавина в расизме
Газета.Ru 14:11
Киберспорт
Sea of Thieves вышла в Steam за 725 рублей
Sea of Thieves добралась до Steam, где её теперь можно приобрести за 725 рублей.
Игромания.ру 07:42
Общество
Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
Подход к Белому дому в Вашингтоне в среду отгородили тяжелой техникой, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 17:42
Гаджеты
Не стоит ждать чудес от 10-нм Tiger Lake: Intel призвала не смотреть на бенчмарки
Возможно, Tiger Lake действительно принесут нечто особенное: мобильные процессоры, как ожидается, должны стать заметно быстрее Ice Lake 10-го поколения, а интегрированная графика Intel Xe — производительнее примерно вдвое.
3DNews 03:39
Здоровье
Врач дала рекомендации по борьбе с метеозависимостью
Врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева дала рекомендации людям, страдающим от метеозависимости.
Discover24 05:47
Космос
В кораблях Маска нашли российские детали
Компания SpaceX миллиардера Илона Маска использовала в корабле Crew Dragon российские детали.
Lenta.ru 18:50
Общество
Новые автомобильные номера появятся в России
Регионы получили доступ к новым числовым сочетаниям. ГИБДД начнёт выдавать новые номерные знаки, где автомобилям заменят кодовую часть.
Новое Время 31 вчера в 09:07
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
Происшествия
В Лондоне протестующие пошли на штурм резиденции премьера
СМИ пишут, что толпа бушует около резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит. В стражей порядка летят разные предметы.
НТВ 13:58
Политика
Пекин сделал решающий ход в торговой войне
Сообщается, что Пекин решил воспользоваться случаем и напомнить о том, что на фронтах торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем зафиксировано всего лишь шаткое перемирие, а совсем не полноценный мир.
MOS.news 10:08
Культура
Слепаков спродюсировал сериал про самоизоляцию в формате скринлайф
ТАСС вчера в 04:00
Здоровье
Эксперты: рано говорить о том, кто первым получит вакцину от COVID-19
"Рекомендации были таковы, что работники здравоохранения должны были первыми получить вакцину, поскольку эта группа с наибольшей вероятностью могла войти в контакт с вирусом", - рассказал Хайман.
РИА Новости 18:38
Киберспорт
Total War: Troy бесплатно раздадут в Epic Games Store
Японский разработчик игр SEGA представил новый трейлер к стратегии Total War: Troy, в котором поделился с поклонниками серии сюжетными деталями и датой выхода вдохновленной гомеровской «Илиадой» игры.
NewInform вчера в 12:39
Здоровье
Рекордно выросло число заражённых коронавирусом в Свердловской области
На 3 июня в Свердловской области у 6 381 человека подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:49
Армия и оружие
Сирия получила еще одну партию российских МиГ-29
Сирийская армия получила из России очередную, вторую по счету партию усовершенствованных истребителей МиГ-29.
Российская газета 16:58
Авто
АвтоВАЗ создаст новые двигатели для Lada
Как утверждает источник, в приказе проект разработки новой линейки двигателей обозначается как New PWT range Development Line-Up и Non-Line-Up.
Автоновости дня вчера в 02:39
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33