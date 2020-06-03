Андрей Костин: Без оглядки было бы с нашей стороны неоправданно и безответственно, потому что в итоге мы, а не ЦБ, отвечаем за менеджмент, и мы как раз сами процедуру достаточно серьезно усилили в этом плане, особенно в кризис, потому что понимаем, что проблема с доходами у людей может возникнуть.

с чего всё началось

Курс доллара по отношению к рублю не должен превышать 70 рублей, считает глава ВТБ Андрей Костин.

Глава ВТБ считает, что доллар не должен стоить дороже 70 рублей

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