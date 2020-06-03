Финансы
ТАССГлава ВТБ считает, что доллар не должен стоить дороже 70 рублей
Курс доллара по отношению к рублю не должен превышать 70 рублей, считает глава ВТБ Андрей Костин.
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с чего всё началось
Андрей Костин: Без оглядки было бы с нашей стороны неоправданно и безответственно, потому что в итоге мы, а не ЦБ, отвечаем за менеджмент, и мы как раз сами процедуру достаточно серьезно усилили в этом плане, особенно в кризис, потому что понимаем, что проблема с доходами у людей может возникнуть.BFM.ru11:41
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Наука
Ученые успешно пересадили крысам человеческую мини-печень
Evo-rus.com 15:22
Политика
Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
Известия 11:08
Общество
Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске
Коммерсантъ 09:26
Космос
Найден вид световых колец вокруг стационарных черных дыр
Оказалось, что из-за серьезного искривления пространства вокруг черной дыры могут возникать структуры в виде колец света.
Live24 вчера в 05:05
Космос
«Земная» планета возле ближайшей звезды: есть подтверждение
При помощи спектрографа нового поколения ESPRESSO на телескопе Европейской южной обсерватории подтверждено недавнее открытие экзопланеты размером с Землю возле ближайшей к нам звезды Проксима Центавра на расстоянии 4 световых года.
XXII век 10:39
Космос
Китай планирует запустить телескоп для поиска внеземной жизни
Китай планирует в сентябре этого года запустить самый большой в мире телескоп под названием FAST.
Pravda.Ru вчера в 15:29
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Экономика
Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке
При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру вчера в 08:41
Гаджеты
Представлен недорогой 5G-смартфон Honor Play 4
Компания Honor сегодня представила модель Play 4, которую создали на базе процессора Dimensity 800 от компании MediaTek.
Astera 12:50
Экономика
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru 11:09
Авто
АвтоВАЗ создаст новые двигатели для Lada
Как утверждает источник, в приказе проект разработки новой линейки двигателей обозначается как New PWT range Development Line-Up и Non-Line-Up.
Автоновости дня вчера в 02:39
Общество
Италия преодолела критическую границу по коронавирусу
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что в стране улучшилась ситуация с коронавирусом.
Свободная Пресса 14:27
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Обсерватория солнечной динамики (SDO) зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце. Об этом сообщается на сайте НАСА.
РИА Новости 01 июня в 09:27
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Наука
Уровень углекислого газа в атмосфере побил рекорд за 23 миллиона лет
Как оказалось, за все 23 миллиона лет ни разу не было такого высокого уровня содержания CO2 в атмосфере, какие наблюдаются сейчас.
Машины и Механизмы 04:04
Армия и оружие
Military Watch предложило оснастить истребитель Су-35 западной авионикой
В связи со срывом переговоров, которые касались завершения сделки по окончательной продаже истребителей Су-35 для Военно-воздушных сил Индонезии, Российская Федерация предложила приспособить боевую машину к требованиям клиента.
Политическая Экспертиза 03:01
Общество
В России предложили ввести новый штраф для водителей — 50 000 рублей
Министерство юстиции РФ предложило внести в будущий КоАП новый штраф в размере 50 000 рублей с лишением прав от двух до трех лет.
Motor вчера в 12:55
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
Космос
К Земле подлетает потенциально опасный астероид
К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн 01 июня в 23:41
Космос
Форму и ускорение Оумуамуа объяснили водородным льдом в его составе
N+1 01 июня в 13:18
Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
Игры
Sony в РФ начала распродажу консолей PlayStation 4 и аксессуаров
Контроллеры DualShock 4 с 3 июня начали продавать за 2 999 рублей.
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Жители Великорецкого просят паломников не идти в крестный ход и не подвергать опасности селян.
Свойкировский.рф 03:37
Армия и оружие
Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы
В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
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Назвали автомобили, попадающие под льготные автокредиты в России
С 1 июня значительно расширился перечень машин, доступных для покупки по программам льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
Новые автомобили 10:56
Происшествия
В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры
Екатеринбург, 1 июня 2020, 14:26 — REGNUM В Екатеринбурге от огнестрельного ранения погиб мужчина, которого заподозрили в краже обоев.
REGNUM 01 июня в 07:26
Политика
Норвежский социолог спрогнозировал распад США в 2020 году
Социолог из Норвегии Йохан Галтунг, которого не раз называли «норвежским Нострадамусом», спрогнозировал крах США в 2020 году.
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Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым
43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета 12:10
Космос
Она вращалась. Вселенная при зарождении имела ось
Вселенная при зарождении имела ось Спиральные галактики устроены так, что, если наблюдать за ними с Земли, видно, что они вращаются по часовой стрелке.
ГТРК Южный Урал 09:41