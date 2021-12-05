Заместитель директора медицинского центра МГУ имени Ломоносова, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили рассказал в эфире "Радио России" об одной из опасных ошибок при лечении пациентов с коронавирусом.
Компания Nference (занимается анализом данных), выяснила, что штамм коронавируса «Омикрон» приобрел одну из мутаций (присоединив последовательность нуклеотидов), которая присутствует в генетическом коде вируса, вызывающего простуду, а также — в геноме человека.
"Пятого декабря в Департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны был вызван военный атташе при Посольстве Украины в Республике Беларусь, которому была вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве", - сообщили в ведомстве.