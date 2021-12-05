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Глава ВТБ считает, что показатель инфляции в России не станет двузначным

Инфляция в России может достичь 8%, но двузначных цифр не предвидится.
ТАСС
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Smotrim.ru
"Если получим инфляцию в районе 8%, это может быть потолком. Не думаю, что мы доползем до двузначной цифры", - сказал он, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
ТАСС
Костин считает, что вырастут как ставки по кредитам, так и ставки по депозитам.
ТАСС

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Глава ВТБ считает, что показатель инфляции в России не станет двузначным
ТАСС06:05
Москва. Кремль. Путин. Андрей Костин назвал потолок инфляции в России
Smotrim.ru05:31
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