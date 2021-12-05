ТАССГлава ВТБ считает, что показатель инфляции в России не станет двузначнымИнфляция в России может достичь 8%, но двузначных цифр не предвидится.ТАССУровень инфляционного давления в России не выйдет к двузначным цифрам, заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин в ходе эфира телеканала «Россия-1» в программе «Москва.Экономика сегодняРуководство страны обеспокоено ростом цен на товары и услуги.ФАНМинэкономразвития ранее представило статистику, по которой в период с 23 по 29 ноября инфляция в стране ускорилась до 8,38%, о чем свидетельствует обзор «О текущей ценовой ситуации».Экономика сегодняЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruФАНЭкономика сегодняLife.ruНародные новостиПодробнее о событииГлава ВТБ Костин: инфляция в России не превысит 8%Народные новости06:57Глава ВТБ считает, что показатель инфляции в России не станет двузначнымТАСС06:05Руководство ВТБ дало прогноз по росту инфляции в РоссииЭкономика сегодня06:45Глава ВТБ Костин считает инфляцию в 8% потолкомФАН06:41Глава ВТБ Костин назвал потолок инфляции в РоссииLife.ru06:52Москва. Кремль. Путин. Андрей Костин назвал потолок инфляции в РоссииSmotrim.ru05:31Показать ещёОценить10Поделиться