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Глава ВТБ считает, что показатель инфляции в России не станет двузначным

Инфляция в России может достичь 8%, но двузначных цифр не предвидится.
ТАСС
Уровень инфляционного давления в России не выйдет к двузначным цифрам, заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин в ходе эфира телеканала «Россия-1» в программе «Москва.
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Руководство страны обеспокоено ростом цен на товары и услуги.
ФАН
Минэкономразвития ранее представило статистику, по которой в период с 23 по 29 ноября инфляция в стране ускорилась до 8,38%, о чем свидетельствует обзор «О текущей ценовой ситуации».
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