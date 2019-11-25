Финансы
Капитал страныГлава ВТБ советует россиянам хранить сбережения в рублях
Глава ВТБ Андрей Костин посоветовал россиянам хранить свои сбережения в рублях. Он пояснил, несмотря на колебания российской валюты, она все же стала более стабильной, отметив, что в перспективе такая тенденция сохранится.
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с чего всё началось
Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты, об этом он сказал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.РИА Новости24 ноября в 19:03
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