Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты, об этом он сказал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

с чего всё началось

Глава ВТБ Андрей Костин посоветовал россиянам хранить свои сбережения в рублях. Он пояснил, несмотря на колебания российской валюты, она все же стала более стабильной, отметив, что в перспективе такая тенденция сохранится.

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