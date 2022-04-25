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Банки спрогнозировали снижение ключевой ставки до 15% 29 апреля

Центральный Банк (ЦБ) России снизит ключевую ставку на 2 п.п. до 15% на ближайшем заседании 29 апреля, следует из консенсус-прогноза экспертов, опрошенных «Известиями» к понедельнику, 25 апреля.
Известия
Мнение экспертов основано на замедлении недельной инфляции до 0,2% и стабилизации курса рубля ниже 80 за доллар.
URA.Ru
В пятницу, 22 апреля, доллар опустился до 74,99 рублей, а евро — до 81,22, следует из данных ЦБ.
Известия
28 февраля на экстренном заседании Банк России более чем в два раза поднял ключевую ставку — с 9,5% до 20%.
Известия

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Снижение ключевой ставки: что это значит для россиян
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