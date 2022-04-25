ИзвестияБанки спрогнозировали снижение ключевой ставки до 15% 29 апреляЦентральный Банк (ЦБ) России снизит ключевую ставку на 2 п.п. до 15% на ближайшем заседании 29 апреля, следует из консенсус-прогноза экспертов, опрошенных «Известиями» к понедельнику, 25 апреля.ИзвестияМнение экспертов основано на замедлении недельной инфляции до 0,2% и стабилизации курса рубля ниже 80 за доллар.URA.RuВ пятницу, 22 апреля, доллар опустился до 74,99 рублей, а евро — до 81,22, следует из данных ЦБ.Известия28 февраля на экстренном заседании Банк России более чем в два раза поднял ключевую ставку — с 9,5% до 20%.ИзвестияЧитать далееСвернутьПятый каналПятый каналРЕН ТВИзвестияТелеканал 360°Национальная служба новостейГазета.RuРБКZAB.RUЯмал-МедиаIzhlifeАМИТЕЛПсковское агентство информацииПобеда 26Подробнее о событииСнижение ключевой ставки: что это значит для россиянПобеда 2623 апреля в 09:24Нижний пролог: банки ожидают уменьшения ключевой ставки до 15%Известия17:01Самое цитируемоеБанки спрогнозировали снижение ключевой ставки до 15% 29 апреляИзвестия00:07«Известия»: ключевая ставка Банка России может снизиться до 15%URA.Ru20:07«Известия»: ключевая ставка ЦБ может снизиться до 15%Телеканал 360°18:52Снижение ключевой ставки до 15 процентов сочли почти неизбежнымМосковский Комсомолец01:22Снижение ставки ЦБ РФ до 15% в апреле и до 12-14% к концу года позволит сократить масштабы рецессииFinam.Ru22 апреля в 11:45Глава ВТБ заявил, что ЦБ может снизить ключевую ставку до 15%БИЗНЕС Online22 апреля в 04:16Показать ещёОценить22Поделиться