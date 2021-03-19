Газета.RuГлава ВТБ заявил, что биткоин обреченГлава ВТБ Андрей Костин объяснил, почему считает биткоин обреченной валютой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на онлайн-дискуссию банкира с клиентами ВТБ.В источникеГазета.RuОбщественная служба новостейНародные новостиVolga-DaySM NewsПРАЙММосква 24РидусБИЗНЕС OnlineSputnik АбхазияRuNews24.ruРИА НовостиРоссийская газетаВести.RuРБКLenta.ruФАНЭкономика сегодняПодробнее о событииГлава ВТБ назвал биткоин «обреченным»РБК12:51Глава ВТБ: биткоин обреченВести.Ru12:20Глава ВТБ назвал биткойн обреченной валютойТАСС10:17В России объяснили обреченность биткоинаLenta.ru11:26Глава банка ВТБ считает биткоин обреченнымРоссийская газета11:06Глава ВТБ рассказал об обреченности биткоинаФАН11:58Костин заявил, что биткоин обреченРИА Новости10:03Показать ещёОценить188КомментироватьПоделиться