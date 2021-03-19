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Газета.Ru

Глава ВТБ заявил, что биткоин обречен

Глава ВТБ Андрей Костин объяснил, почему считает биткоин обреченной валютой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на онлайн-дискуссию банкира с клиентами ВТБ.В источнике
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