Главным вызовом в мировой экономике в 2022 г. станет стабилизация уровня инфляции без избыточного охлаждения экономики, ранее заявил Костин журналистам в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!».
Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT намерение белорусских пограничников после инцидента с нарушением Украиной государственной границы действовать крайне жёстко при возникновении таких случаев в дальнейшем.