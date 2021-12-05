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Глава ВТБ заявил, что двузначного показателя по инфляции не будет

Главным вызовом в мировой экономике в 2022 г. станет стабилизация уровня инфляции без избыточного охлаждения экономики, ранее заявил Костин журналистам в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!».
Ведомости
Уровень инфляционного давления в России не выйдет к двузначным цифрам, заявил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в ходе эфира телеканала «Россия-1» в программе «Москва.
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Тем не менее темпы роста потребительских цен сейчас «выше, чем хотелось бы» и «чем запланировано».
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Инфляция в России сейчас высокая, но «резкого всплеска» нет, отмечал также пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
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