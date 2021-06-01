Верховный суд Крыма заочно приговорил к шести годам колонии общего режима и штрафу председателя запрещенного в России экстремистского объединения "Меджлис крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, организовавшего беспорядки в 2014 году.
Австрийские архитекторы бюро Coop Himmelb (l)au стали победителями международного конкурса на фасадные решения для новой ледовой арены в Петербурге, которая будет построена к чемпионату мира по хоккею 2023 года и станет самым крупным хоккейным стадионом в мире.
"Византийский альбом" археолога XIX века графа А. С. Уварова, содержащий исследования византийской культуры, которые ранее не были доступны широкой публике, представили в Государственной публичной исторической библиотеке (ГПИБ).