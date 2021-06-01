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Глава ВТБ заявил, что необходим баланс во взаимоотношениях бизнеса и общества

Глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК сообщил, что необходим баланс во взаимоотношениях бизнеса и общества.В источнике
ГЛАС.RU
URA.Ru
Рамблер
News.ru
РБК

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