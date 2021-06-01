«СКА Арену» в Петербурге построят с фасадами австрийских архитекторов

Австрийские архитекторы бюро Coop Himmelb (l)au стали победителями международного конкурса на фасадные решения для новой ледовой арены в Петербурге, которая будет построена к чемпионату мира по хоккею 2023 года и станет самым крупным хоккейным стадионом в мире.