Коронавирус

РБКРБКГлава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии

Глава ВТБ объяснил, что банковские убытки возможны по двум каналам — непредвиденные из-за неплатежей по ссудам и «управляемые», то есть вызванные вынужденными решениями правительства по поддержке бизнеса.
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с чего всё началось

Глава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии

Речь идет о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц. Это может произойти в случае каскада неплатежей со стороны предприятий по кредитам, сказал Костин в интервью РБК.
РБКвчера в 17:00

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Костин оценил потери банков от коронавируса в сумму до 2,5 трлн рублей

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Коммерсантъвчера в 18:24

Костин оценил риски банков в 2,5 трлн рублей потерь из-за пандемии

Ведомостивчера в 18:12

Глава ВТБ рассказал о возможных потерях российских банков из-за коронавируса

RT на русскомвчера в 19:30

Костин: доходы банков во II квартале могут уйти в минус

Московский Комсомолецвчера в 17:52

Костин заявил, что банки РФ могут потерять порядка 2,5 трлн рублей из-за коронавируса

ТАССвчера в 17:36

Глава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии

РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 05:58, Ашберн
Здоровье

78 врачей и пациентов в российской больнице заразились коронавирусом

Коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге.
Lenta.ru 05:49
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Здоровье

На Украине назвали стоимость лечения коронавируса

«Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию, а уже в апреле это лечение будет профинансировано за счет пакета программы медицинских гарантий Национальной службы [здоровья] Украины», — рассказала замминистра.
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Анастасия Заворотнюк пошла на поправку

Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось, врачи возобновили её активное лечение от онкологии. За последний месяц актриса пошла на поправку.
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Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

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News.ru 18 апреля в 08:22
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Общество

Китайский учёный ответил на обвинения в создании коронавируса

Ранее в США заявили о проведении расследования, направленного на выяснение обстоятельств возникновения пандемии нового коронавируса.
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Общество

Во Владимирской области выздоровели 11 пациентов с коронавирусом

По данным на 20 апреля, во Владимирской области выздоровели 11 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Губерния-33 05:25
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Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
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Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
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Общество

Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 15 апреля в Московском регионе действуют пропуска для поездок на транспорте.
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Общество

Собянин рассказал о диагностике коронавируса в Москве

РИА Новости 05:22
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Здоровье

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Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
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Общество

Составлен рейтинг городов, соблюдающих самоизоляцию

Специалисты Райффайзенбанка составили рейтинг городов, жители которых соблюдают введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 режим самоизоляции, сообщает РБК.
РИА Новости 02:07
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Происшествия

В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома

RT на русском 03:06
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»

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Общество

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Энергетика

Цена на нефть WTI упала ниже $15 за баррель впервые с 1999 года

Майские фьючерсы на американскую нефть WTI впервые с 1999 года упали более чем на 20%, ниже $15 за баррель, из-за растущих опасений, что сырье скоро негде будет хранить в условиях рекордно низкого спроса, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.
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Футбол

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Общество

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За последние сутки в России зафиксировано 4268 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.
РБК 04:11
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Армия и оружие

Истребитель ВКС России взял на сопровождение в Сирии самолёт ВМС США

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Здоровье

Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом

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Происшествия

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Культура

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Экономика

Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

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Общество

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Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
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Общество

Жителей Европейской России предупредили об аномально холодной погоде

Аномально холодная погода ожидается в европейской части России на следующей неделе, в то время как в Сибири воздух прогреется до 28 градусов, сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Политика

Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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