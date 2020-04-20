Речь идет о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц. Это может произойти в случае каскада неплатежей со стороны предприятий по кредитам, сказал Костин в интервью РБК.

с чего всё началось

Глава ВТБ объяснил, что банковские убытки возможны по двум каналам — непредвиденные из-за неплатежей по ссудам и «управляемые», то есть вызванные вынужденными решениями правительства по поддержке бизнеса.

Здоровье На Украине назвали стоимость лечения коронавируса «Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию, а уже в апреле это лечение будет профинансировано за счет пакета программы медицинских гарантий Национальной службы [здоровья] Украины», — рассказала замминистра. 1

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк пошла на поправку Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось, врачи возобновили её активное лечение от онкологии. За последний месяц актриса пошла на поправку. 133

Общество Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу. 835

Экономика АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются. 123

Общество Названы регионы с приростом и убылью населения В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование. 253

Здоровье Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность. 605

Общество Составлен рейтинг городов, соблюдающих самоизоляцию Специалисты Райффайзенбанка составили рейтинг городов, жители которых соблюдают введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 режим самоизоляции, сообщает РБК. 15

Шоу-бизнес Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска» Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым. 29

Энергетика Цена на нефть WTI упала ниже $15 за баррель впервые с 1999 года Майские фьючерсы на американскую нефть WTI впервые с 1999 года упали более чем на 20%, ниже $15 за баррель, из-за растущих опасений, что сырье скоро негде будет хранить в условиях рекордно низкого спроса, сообщает в понедельник агентство Bloomberg. 222

Футбол Нападающим «Спартака» Руденко интересуются два клуба РПЛ Как стало известно Sport24, нападающий «Спартака-2» Александр Руденко, с начала этого года выступающий в аренде в московском «Торпедо», по окончании сезона может сменить команду.

Здоровье Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом Глава Чечни Рамзан Кадыров в желтом противочумном костюме посетил грозненскую клиническую больницу №4 и пообщался с пациентами с коронавирусом. 41

Происшествия Красноярскую офтальмологическую больницу закрыли на карантин Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора П. Г. Макарова, известная среди жителей региона как глазной центр, закрыта на карантин из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Общество АСИ предложило выдавать мигрантам пособие по безработице Агентство стратегических инициатив (АСИ) в условиях пандемии коронавируса предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам России и выплачивать им пособие по безработице. 5,7K

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами. 2,6K

Общество Жителей Европейской России предупредили об аномально холодной погоде Аномально холодная погода ожидается в европейской части России на следующей неделе, в то время как в Сибири воздух прогреется до 28 градусов, сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 42