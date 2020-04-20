Коронавирус
РБКГлава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии
Глава ВТБ объяснил, что банковские убытки возможны по двум каналам — непредвиденные из-за неплатежей по ссудам и «управляемые», то есть вызванные вынужденными решениями правительства по поддержке бизнеса.
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с чего всё началось
Речь идет о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц. Это может произойти в случае каскада неплатежей со стороны предприятий по кредитам, сказал Костин в интервью РБК.РБКвчера в 17:00
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Глава ВТБ рассказал о возможных потерях российских банков из-за коронавируса
RT на русскомвчера в 19:30
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Здоровье
78 врачей и пациентов в российской больнице заразились коронавирусом
Коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге.
Lenta.ru 05:49
Здоровье
На Украине назвали стоимость лечения коронавируса
«Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию, а уже в апреле это лечение будет профинансировано за счет пакета программы медицинских гарантий Национальной службы [здоровья] Украины», — рассказала замминистра.
Lenta.ru 02:52
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось, врачи возобновили её активное лечение от онкологии. За последний месяц актриса пошла на поправку.
News.ru вчера в 05:56
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
Общество
Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
News.ru 18 апреля в 08:22
Общество
Китайский учёный ответил на обвинения в создании коронавируса
Ранее в США заявили о проведении расследования, направленного на выяснение обстоятельств возникновения пандемии нового коронавируса.
Life.ru вчера в 05:48
Общество
Во Владимирской области выздоровели 11 пациентов с коронавирусом
По данным на 20 апреля, во Владимирской области выздоровели 11 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Губерния-33 05:25
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Общество
Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 15 апреля в Московском регионе действуют пропуска для поездок на транспорте.
Известия 05:35
Общество
Собянин рассказал о диагностике коронавируса в Москве
РИА Новости 05:22
Здоровье
Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции
Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
Общество
Составлен рейтинг городов, соблюдающих самоизоляцию
Специалисты Райффайзенбанка составили рейтинг городов, жители которых соблюдают введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 режим самоизоляции, сообщает РБК.
РИА Новости 02:07
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия
В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома
RT на русском 03:06
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»
Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru 18 апреля в 19:58
Энергетика
Цена на нефть WTI упала ниже $15 за баррель впервые с 1999 года
Майские фьючерсы на американскую нефть WTI впервые с 1999 года упали более чем на 20%, ниже $15 за баррель, из-за растущих опасений, что сырье скоро негде будет хранить в условиях рекордно низкого спроса, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 02:05
Футбол
Нападающим «Спартака» Руденко интересуются два клуба РПЛ
Как стало известно Sport24, нападающий «Спартака-2» Александр Руденко, с начала этого года выступающий в аренде в московском «Торпедо», по окончании сезона может сменить команду.
Sport24.ru 04:57
Общество
В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам
"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
Общество
В России выявили более 4 тыс. заражений коронавирусом за сутки
За последние сутки в России зафиксировано 4268 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.
РБК 04:11
Армия и оружие
Истребитель ВКС России взял на сопровождение в Сирии самолёт ВМС США
RT на русском 05:37
Здоровье
Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом
Глава Чечни Рамзан Кадыров в желтом противочумном костюме посетил грозненскую клиническую больницу №4 и пообщался с пациентами с коронавирусом.
ТАСС 03:40
Происшествия
Красноярскую офтальмологическую больницу закрыли на карантин
Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора П. Г. Макарова, известная среди жителей региона как глазной центр, закрыта на карантин из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС 04:53
Культура
Умер писатель Александр Кабаков
Радио Культура вчера в 05:34
Экономика
Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта
С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
АСИ предложило выдавать мигрантам пособие по безработице
Агентство стратегических инициатив (АСИ) в условиях пандемии коронавируса предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам России и выплачивать им пособие по безработице.
РИА Новости 03:32
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Общество
Жителей Европейской России предупредили об аномально холодной погоде
Аномально холодная погода ожидается в европейской части России на следующей неделе, в то время как в Сибири воздух прогреется до 28 градусов, сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
ФАН вчера в 23:17
Политика
Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:10