Коронавирус

РБКРБКГлава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии

Глава ВТБ объяснил, что банковские убытки возможны по двум каналам — непредвиденные, из-за неплатежей по ссудам, и «управляемые», то есть вызванные вынужденными решениями правительства по поддержке бизнеса.
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с чего всё началось

Глава ВТБ Андрей Костин — РБК: «К великой изоляции пришли все»

На отрасли, которые уже признали пострадавшими, российский банковский сектор выдал 3 трлн рублей и еще 1,5 трлн рублей на лизинговые компании в сфере повышенного риска, например, авиатехника, вагонный парк и так далее.
РБК17:00

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Костин оценил риски банков в 2,5 трлн рублей потерь из-за пандемии

Ведомости18:12

Костин оценил потери банков от коронавируса в сумму до 2,5 трлн рублей

Интерфакс17:53

Костин: доходы банков во II квартале могут уйти в минус

Московский Комсомолец17:52

Костин считает, что доходы российских банков во II квартале могут уйти в минус

ТАСС17:36

Глава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии

РБК17:00
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Происшествия

В Канаде мужчина устроил стрельбу

В канадском городе Портапик мужчина открыл стрельбу по людям.
RT на русском 13:15
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Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
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Здоровье

Эпидемиолог Швеции сказал, когда в Стокгольме сформируется коллективный иммунитет

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль предсказывает формирование коллективного иммунитета у жителей Стокгольма уже в мае, сообщает Shraibikus News.
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Общество

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Общество

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Армия и оружие

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В Сирии прошел испытания новейший российский танк Т-14 на тяжелой гусеничной платформе "Армата".
Газета.Ru 15:26
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Гаджеты

В Европе представлен бюджетный смартфон Redmi Note 9S

В Европе китайский бренд Redmi представил смартфон Redmi Note 9S, который будет предлагаться в двух версиях с 64 или 128 ГБ постоянной памяти.
Astera вчера в 16:15
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Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева дали дочери необычное имя

Сегодня пара решила рассекретить имя малышки, и оно оказалось необычным. Козловский и Зуева назвали дочь Ода Валентина.
Super.ru 08:07
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
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Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
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Общество

В Москве заплатят за сдачу устойчивой к коронавирусу плазмы

Власти Москвы заплатят донорам устойчивой к коронавирусу плазмы крови. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы.
Lenta.ru 03:30
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Общество

В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения

С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
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Происшествия

Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение

Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском вчера в 10:15
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Общество

В Новой Москве открыли построенную за месяц инфекционную больницу

Говорит Москва 17 апреля в 14:12
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Происшествия

Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома

РИА Новости 16:56
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Транспорт

В Мосгордуме уточнили правила оформления пропусков на автомобили

Говорит Москва вчера в 10:20
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Политика

Зеленский представил план возвращения Донбасса

Своими планами по возвращение контроля над Донбассом Владимир Зеленский высказал в программе "Свобода слова с Савиком Шустером".
RuNews24.ru 17 апреля в 20:18
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Футбол

«Небитчи» — «Энергетик»: без фаворита

В понедельник 20-го апреля в рамках чемпионата Туркменистана «Небитчи» проведет поединок против «Энергетика», а наши эксперты подготовили прогноз на эту дуэль.
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Общество

В Сеть попали фото из биологической лаборатории в Ухане

В прессу попали фотографии из вирусной лаборатории в Ухане (Китай).
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше

"Северный поток-2" построен на 93,5%. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что "Академик Черский" подойдет для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время.
Вести.Ru 13:45
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Политика

Минобороны РФ перебросило в Кишинев медицинский груз из Китая

Груз весом более 40 тонн перебросил самолет Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации ВКС России.
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Авто

Путин поздравил «АвтоВАЗ» с 50-летием выпуска первого автомобиля

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов ОАО "АвтоВАЗ" с 50-летием со дня выпуска первого автомобиля марки ВАЗ-2101 "Жигули".
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Экономика

Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта

В апреле сумма выданных наличных составила 326,9 млрд. Таким образом, с начала марта россияне получили более 1,026 трлн рублей.
ТАСС 15:59
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Угрожают расправой семье из Заволжска, заболевшей коронавирусом

Кстати.News 11:44
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Наука

Российский вирусолог оценил слова ученого из Китая о коронавирусе

ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.
РИА Новости 10:20
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Общество

Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы

Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
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Раскрыты протоколы осмотра первых пациентов с коронавирусом в Ухани

Китайские врачи раскрыли протоколы осмотра первых заражённых коронавирусом в Ухани в рамках информационного проекта «Россия — Китай: главное».
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Сорок шесть пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге, который входит в тройку регионов РФ с наибольшим числом заразившихся, находятся в реанимации.
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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