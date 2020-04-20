Коронавирус
РБКГлава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии
Глава ВТБ объяснил, что банковские убытки возможны по двум каналам — непредвиденные, из-за неплатежей по ссудам, и «управляемые», то есть вызванные вынужденными решениями правительства по поддержке бизнеса.
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с чего всё началось
На отрасли, которые уже признали пострадавшими, российский банковский сектор выдал 3 трлн рублей и еще 1,5 трлн рублей на лизинговые компании в сфере повышенного риска, например, авиатехника, вагонный парк и так далее.РБК17:00
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В Канаде мужчина устроил стрельбу
В канадском городе Портапик мужчина открыл стрельбу по людям.
RT на русском 13:15
Общество
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Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Авто
Haval F7x почти за 2 миллиона рублей — стоит ли брать
Car.ru вчера в 11:26
Здоровье
Эпидемиолог Швеции сказал, когда в Стокгольме сформируется коллективный иммунитет
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль предсказывает формирование коллективного иммунитета у жителей Стокгольма уже в мае, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News 07:06
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В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
Российская газета 16:37
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Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС
В Подмосковье цифровой пропуск для поездок на транспорте можно получить с помощью СМС-сервиса, отправив сообщение по короткому номеру 0250, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
РИАМО 07:47
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» прошел испытания в Сирии
В Сирии прошел испытания новейший российский танк Т-14 на тяжелой гусеничной платформе "Армата".
Газета.Ru 15:26
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В Европе представлен бюджетный смартфон Redmi Note 9S
В Европе китайский бренд Redmi представил смартфон Redmi Note 9S, который будет предлагаться в двух версиях с 64 или 128 ГБ постоянной памяти.
Astera вчера в 16:15
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева дали дочери необычное имя
Сегодня пара решила рассекретить имя малышки, и оно оказалось необычным. Козловский и Зуева назвали дочь Ода Валентина.
Super.ru 08:07
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Общество
В Москве заплатят за сдачу устойчивой к коронавирусу плазмы
Власти Москвы заплатят донорам устойчивой к коронавирусу плазмы крови. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы.
Lenta.ru 03:30
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском вчера в 10:15
Общество
В Новой Москве открыли построенную за месяц инфекционную больницу
Говорит Москва 17 апреля в 14:12
Транспорт
В Мосгордуме уточнили правила оформления пропусков на автомобили
Говорит Москва вчера в 10:20
Политика
Зеленский представил план возвращения Донбасса
Своими планами по возвращение контроля над Донбассом Владимир Зеленский высказал в программе "Свобода слова с Савиком Шустером".
RuNews24.ru 17 апреля в 20:18
Футбол
«Небитчи» — «Энергетик»: без фаворита
В понедельник 20-го апреля в рамках чемпионата Туркменистана «Небитчи» проведет поединок против «Энергетика», а наши эксперты подготовили прогноз на эту дуэль.
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В Сеть попали фото из биологической лаборатории в Ухане
В прессу попали фотографии из вирусной лаборатории в Ухане (Китай).
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Стало известно, когда возобновится чемпионат России по футболу
Чемпионат России по футболу планируется возобновить в любую из недель с середины июня по середину июля.
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Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
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Минобороны РФ перебросило в Кишинев медицинский груз из Китая
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Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
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Раскрыты протоколы осмотра первых пациентов с коронавирусом в Ухани
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News.ru 15:34
Здоровье
В Петербурге 46 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации
Сорок шесть пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге, который входит в тройку регионов РФ с наибольшим числом заразившихся, находятся в реанимации.
ТАСС 15:21