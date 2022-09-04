Глава ВТБ Андрей Костин для решения проблемы заблокированных из-за санкций ценных бумаг предлагает разрешить иностранцам, имеющим средства на счетах типа С, выкупать у россиян зарубежные ценные бумаги.
По словам главы банка ВТБ, следует также разрешить поэтапную продажу российских акций иностранцам на внутреннем рынке, а вырученные деньги направить на выкуп иностранных ценных бумаг у российских инвесторов.
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