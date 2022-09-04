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Глава ВТБ заявил о готовности западных банков к обмену активами в России

Глава ВТБ Андрей Костин для решения проблемы заблокированных из-за санкций ценных бумаг предлагает разрешить иностранцам, имеющим средства на счетах типа С, выкупать у россиян зарубежные ценные бумаги.
ПРАЙМ
По словам главы банка ВТБ, следует также разрешить поэтапную продажу российских акций иностранцам на внутреннем рынке, а вырученные деньги направить на выкуп иностранных ценных бумаг у российских инвесторов.
News.ru
«Мост» между Национальным расчетным депозитарием (НРД) и европейским Euroclear был нарушен в начале марте.
Forbes
30 мая ЦБ предписал СПБ Бирже обособить имеющие отношение к НРД иностранные активы на неторговых счетах.
Forbes

Подробнее о событии

ВТБ предложил решение проблемы заблокированных активов с использованием счетов типа С
Forbes19:28
Глава ВТБ заявил о заинтересованности западных банков в обмене российских активов
ФАН18:54
Глава ВТБ Костин сообщил о готовности западных банков к обмену активами в России
Online47.ru18:24
Костин предложил разрешить нерезидентам выкупать у россиян заблокированные ценные бумаги
ПРАЙМ18:39
Глава ВТБ Костин предложил решение проблемы заблокированных из-за санкций ценных бумаг
Lenta.ru17:28
Костин предложил разрешить иностранцам выкуп замороженных бумаг у россиян
РБК Инвестиции17:00
Костин предложил вариант решения проблемы заблокированных из-за санкций ценных бумаг
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