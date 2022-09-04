Глава ВТБ Андрей Костин для решения проблемы заблокированных из-за санкций ценных бумаг предлагает разрешить иностранцам, имеющим средства на счетах типа С, выкупать у россиян зарубежные ценные бумаги.
Глава британского МИД Лиз Трасс в случае победы на выборах премьера Великобритании может в свете энергетического кризиса заморозить цены на электроэнергию для миллионов домохозяйств, сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники.
Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на сообщения о новом подорожании газа после того, как "Газпром" сообщил о приоостановке поставок по газопроводу "Северному потоку" из России в Европу.