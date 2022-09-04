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Глава ВТБ заявил о готовности западных банков к обмену активами в России

Глава ВТБ Андрей Костин для решения проблемы заблокированных из-за санкций ценных бумаг предлагает разрешить иностранцам, имеющим средства на счетах типа С, выкупать у россиян зарубежные ценные бумаги.
ПРАЙМ
«Мост» между Национальным расчетным депозитарием (НРД) и европейским Euroclear был нарушен в начале марте.
Forbes
30 мая ЦБ предписал СПБ Бирже обособить имеющие отношение к НРД иностранные активы на неторговых счетах.
Forbes
Банкир добавил, что идею уже поддержали Банк России и правительство РФ, пишут «Ведомости».
News.ru

Подробнее о событии

ВТБ предложил решение проблемы заблокированных активов с использованием счетов типа С
Forbes19:28
Глава ВТБ заявил о заинтересованности западных банков в обмене российских активов
ФАН18:54
Костин предложил разрешить иностранцам выкуп замороженных бумаг у россиян
РБК Инвестиции17:00
Костин: предложил разрешить нерезидентам выкупать у россиян заблокированные ценные бумаги
ПРАЙМ18:39
Глава ВТБ Костин предложил решение проблемы заблокированных из-за санкций ценных бумаг
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Глава ВТБ Костин сообщил о готовности западных банков к обмену активами в России
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Костин предложил вариант решения проблемы заблокированных из-за санкций ценных бумаг
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