ТАССГлава ВТБ заявил о готовности западных банков к обмену активами в РоссииГлава ВТБ Андрей Костин для решения проблемы заблокированных из-за санкций ценных бумаг предлагает разрешить иностранцам, имеющим средства на счетах типа С, выкупать у россиян зарубежные ценные бумаги.ПРАЙМ«Мост» между Национальным расчетным депозитарием (НРД) и европейским Euroclear был нарушен в начале марте.Forbes30 мая ЦБ предписал СПБ Бирже обособить имеющие отношение к НРД иностранные активы на неторговых счетах.ForbesБанкир добавил, что идею уже поддержали Банк России и правительство РФ, пишут «Ведомости».News.ruЧитать далееСвернутьРБК ИнвестицииРБК ИнвестицииФАНЯмал-МедиаПодробнее о событииВТБ предложил решение проблемы заблокированных активов с использованием счетов типа СForbes19:28Глава ВТБ заявил о заинтересованности западных банков в обмене российских активовФАН18:54Костин предложил разрешить иностранцам выкуп замороженных бумаг у россиянРБК Инвестиции17:00Костин: предложил разрешить нерезидентам выкупать у россиян заблокированные ценные бумагиПРАЙМ18:39Глава ВТБ Костин предложил решение проблемы заблокированных из-за санкций ценных бумагLenta.ru17:28Глава ВТБ Костин сообщил о готовности западных банков к обмену активами в РоссииOnline47.ru18:24Костин предложил вариант решения проблемы заблокированных из-за санкций ценных бумагТАСС17:53Показать ещёОценить8Поделиться