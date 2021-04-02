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РБК

Глава ВТБ заявил о правиле «мужик сказал, мужик сделал» в бизнесе

Говоря о необходимых для успеха качествах, глава ВТБ сформулировал три принципа ведения бизнеса. Первым из них Костин назвал правило «мужик сказал, мужик сделал».В источнике
РБК
Forbes
Lenta.ru

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Глава ВТБ описал правила успешного «мужика» в бизнесе

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Глава ВТБ рассказал о правиле «мужик сказал, мужик сделал» в бизнесе

Ведомости07:34

«Мужик сказал, мужик сделал»: глава ВТБ раскрыл суть ведения бизнеса

Компания05:33

«Мужик сказал, мужик сделал»: глава ВТБ назвал три принципа ведения бизнеса

Forbes05:45

Глава ВТБ заявил о правиле «мужик сказал, мужик сделал» в бизнесе

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