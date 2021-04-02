РБКГлава ВТБ заявил о правиле «мужик сказал, мужик сделал» в бизнесеГоворя о необходимых для успеха качествах, глава ВТБ сформулировал три принципа ведения бизнеса. Первым из них Костин назвал правило «мужик сказал, мужик сделал».В источникеРБКForbesLenta.ruПодробнее о событииГлава ВТБ описал правила успешного «мужика» в бизнесеLenta.ru08:45Глава ВТБ рассказал о правиле «мужик сказал, мужик сделал» в бизнесеВедомости07:34«Мужик сказал, мужик сделал»: глава ВТБ раскрыл суть ведения бизнесаКомпания05:33«Мужик сказал, мужик сделал»: глава ВТБ назвал три принципа ведения бизнесаForbes05:45Глава ВТБ заявил о правиле «мужик сказал, мужик сделал» в бизнесеРБК04:01Показать ещёОценить27КомментироватьПоделиться