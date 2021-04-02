Солнечный свет инактивирует коронавирус в 8 раз быстрее, чем предполагалось ранее

В статье, опубликованной в Sciencealert, говорится о выводах исследователя из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Паоло Луццатто-Фегиз, который вместе со своими коллегами смог определить, что коронавирус COVID-19 инактивировался во время проведения экспериментов в восемь раз быстрее, чем это было предсказано не так давно показанной теоретической моделью.