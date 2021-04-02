В статье, опубликованной в Sciencealert, говорится о выводах исследователя из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Паоло Луццатто-Фегиз, который вместе со своими коллегами смог определить, что коронавирус COVID-19 инактивировался во время проведения экспериментов в восемь раз быстрее, чем это было предсказано не так давно показанной теоретической моделью.
Реалити-шоу «Дом-2», выходившее с 2004 по 2020 год на телеканале ТНТ, будет перезапущено на канале «Ю» (входит в группу ЮТВ Ивана Таврина), сообщил представитель «Ю». Первая трансляция после смены вещателя запланирована на 19 апреля.