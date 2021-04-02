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РБК

Глава ВТБ заявил о правиле «мужик сказал, мужик сделал» в бизнесе

Говоря о необходимых для успеха качествах, глава ВТБ сформулировал три принципа ведения бизнеса. Первым из них Костин назвал правило «мужик сказал, мужик сделал».В источнике
РБК

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«Мужик сказал, мужик сделал»: глава ВТБ назвал три принципа ведения бизнеса

Forbes05:45

«Мужик сказал, мужик сделал»: глава ВТБ раскрыл суть ведения бизнеса

Компания05:33

Глава ВТБ заявил о правиле «мужик сказал, мужик сделал» в бизнесе

РБК04:01
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Интересное

Лайшев заявил, что инициатором возвращения Трусовой к Тутберидзе является отец спортсменки

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что инициатором возвращения фигуристки Александры Трусовой из академии «Ангелы Плющенко» исходит от отца спортсменки.
Спорт-Экспресс05:28

Солнечный свет инактивирует коронавирус в 8 раз быстрее, чем предполагалось ранее

В статье, опубликованной в Sciencealert, говорится о выводах исследователя из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Паоло Луццатто-Фегиз, который вместе со своими коллегами смог определить, что коронавирус COVID-19 инактивировался во время проведения экспериментов в восемь раз быстрее, чем это было предсказано не так давно показанной теоретической моделью.
ГЛАС.RU03:39

«Дом-2» будет перезапущен на канале «Ю»

Реалити-шоу «Дом-2», выходившее с 2004 по 2020 год на телеканале ТНТ, будет перезапущено на канале «Ю» (входит в группу ЮТВ Ивана Таврина), сообщил представитель «Ю». Первая трансляция после смены вещателя запланирована на 19 апреля.
Коммерсантъ05:31