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РБК

Глава ВТБ заявил о правиле «мужик сказал, мужик сделал» в бизнесе

Говоря о необходимых для успеха качествах, глава ВТБ сформулировал три принципа ведения бизнеса. Первым из них Костин назвал правило «мужик сказал, мужик сделал».В источнике
РБК
Forbes

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«Мужик сказал, мужик сделал»: глава ВТБ назвал три принципа ведения бизнеса

Forbes05:45

«Мужик сказал, мужик сделал»: глава ВТБ раскрыл суть ведения бизнеса

Компания05:33

Глава ВТБ заявил о правиле «мужик сказал, мужик сделал» в бизнесе

РБК04:01
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Интересное

В Кремле Дмитрий Песков прокомментировал участие от РФ Манижи в Евровидении-2021

Первого апреля журналисты задали пресс-секретарю главы российского государства Дмитрию Пескову вопрос относительно предстоящего участия представителя от России в «Евровидении» в мае в голландском Роттердаме.
Kursk.comвчера в 10:21