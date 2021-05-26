Правда, истцу вместо требуемых 250 тыс. рублей постановили выплатить в 50 раз меньше. Россияне могут получить компенсацию морального вреда, если они страдают от курения своих соседей, напомнил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды.

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С чего всё началось В ВС заявили, что россияне могут требовать компенсации от курящих соседей Россияне, страдающие от курящих соседей, могут требовать возмещения морального вреда, заявил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды. РИА Новости 09:10