Политика

ИзвестияИзвестияВ Киеве на фоне политскандала начался съезд партии «Слуга народа»

Источник в политсиле сообщил изданию LB.ua, что несколько депутатов из «Слуги народа», избранные в Раду от партии по одномандатным округам, заявили, что не получили приглашения на съезд. В руководстве партии объяснили такое решением тем, что депутаты, которых не пригласили, не являются ее членами.
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