Политика
ИзвестияВ Киеве на фоне политскандала начался съезд партии «Слуга народа»
Источник в политсиле сообщил изданию LB.ua, что несколько депутатов из «Слуги народа», избранные в Раду от партии по одномандатным округам, заявили, что не получили приглашения на съезд. В руководстве партии объяснили такое решением тем, что депутаты, которых не пригласили, не являются ее членами.
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Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 08 ноября в 09:54
Происшествия
Останки неизвестного нашли при поисках возможной жертвы историка СПбГУ
Водолазы во время поиска в реке Мойке тела предполагаемой жертвы историка и военного реконструктора Олега Соколова нашли останки другого неизвестного человека.
Известия вчера в 19:27
Политика
Трамп заявил, что не готов отменить пошлины на продукцию из КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент о полной отмене пошлин на импорт китайских товаров в США речь не идет.
Страна Советов on-line 06:25
Авто
Китайская FAW планирует вытеснить Rolls-Royce с рынка
В будущем компания хочет вывести свою люксовую линейку на мировой рынок и даже рассчитывает составить легендарной британской марке серьезную конкуренцию.
Дни24 вчера в 03:55
Футбол
Кристиян Бистрович: Не надо смотреть, что «Сочи» замыкает таблицу
Полузащитник ЦСКА поделился мнением о сопернике красно-синих в 16-м туре. «Армейцам» предстоит сыграть в гостях против «Сочи».
Bookmaker-ratings.ru 05:33
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Волгоградская правда вчера в 22:14
Политика
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Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости вчера в 15:06
Политика
Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
Общество
Синоптик предупредил о переносе климатической зимы в Москве
"Фобос" прогнозирует, что климатическая зима придет в Москву с опозданием как минимум на две недели - в последней декаде ноября.
Газета.Ru 04:24
Политика
Британия назвала девять российских бизнесменов «угрозой демократии»
Девять российских предпринимателей, которые перечисляли деньги Консервативной партии, указаны в секретном отчете комитета по разведке и безопасности (ISC), посвященном "угрозам для британской демократии".
Газета.Ru 06:08
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).
Коммерсантъ вчера в 16:04
Кино
В Disney назвали своих претендентов на «Оскар»
Компания Disney обнародовала свой список актеров и актрис, которые могли бы побороться за премию Американской киноакадемии «Оскар».
Культуромания 08 ноября в 08:20
Космос
В России предложили создать на МКС модуль для спорта и медицины
В Институте медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) заявили, что на Международной космической станции (МКС) необходимо создать специальный модуль для занятий спортом и проведения медицинских экспериментов.
Ferra 04:03
Экономика
Курить придется меньше. На что будет жить Украина в 2020 году
На этой неделе украинское правительство представило проект бюджета на 2020 год.
РИА Новости 00:00
Политика
В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Lenta.ru вчера в 16:09
Кино
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Первый канал опубликовал второй трейлер одного из самых ожидаемых отечественных фильмов 2019 года — «Союз спасения».
Super.ru вчера в 04:31
Общество
В Иране заявили об открытии крупного нефтяного месторождения
РИА Новости 03:33
Спорт
Украинская биатлонистка раскритиковала систему отбора в сборную России
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина рассказала о подготовке к новому сезону, объяснив на своем примере, в чем, на ее взгляд, заключается недостаток процедуры отбора спортсменов в сборную России.
РИА Новости 05:38
Авто
Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых вылетают шипы из шин
ToDay News Ufa 00:56
Гаджеты
В России стартовали продажи смартфонов Honor 9X
Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Premium с сегодняшнего дня поступили в продажу на российском рынке.
Rusargument вчера в 08:00
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Происшествия
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Автобус Мосгортранса столкнулся в воскресенье с маршрутным такси на юго-западе Москвы, пострадали четыре человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 06:23
Культура
Полина Гагарина со слезами ушла с «Голоса»
Судьба 44-летнего Дмитрия Клинаева, потерявшего в аварии своего 18-летнего сына Егора Клинаева, на столько тронула певицу, что она не смогла сдержать слез прямо во время эфира и покинула его.
СоцИнформБюро 06:12
Экономика
Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России
Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Интерфакс вчера в 08:23
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Актриса Настя Задорожная выходит замуж
Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
МИР 24 вчера в 11:49
Футбол
Евсеев заявил, что ничья с «Оренбургом» его устраивает
Один эпизод прошел, когда игрок атаки вышел на рандеву с вратарем, но Беленов вовремя вышел и сократил угол.
Спорт-Экспресс 05:41