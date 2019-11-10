Источник в политсиле сообщил изданию LB.ua, что несколько депутатов из «Слуги народа», избранные в Раду от партии по одномандатным округам, заявили, что не получили приглашения на съезд. В руководстве партии объяснили такое решением тем, что депутаты, которых не пригласили, не являются ее членами.

В Киеве на фоне политскандала начался съезд партии «Слуга народа»

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