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Первый Севастопольский

Глава Visa рассказал, что пластиковые карты из России исчезнут через 10 лет

Михаил Бернер занимает должность генерального директора Visa в России с 1 ноября 2019 года. Он утверждает, что через 10 лет карты из пластика заменят виртуальные. Бернер уточнил, что в настоящее время уже больше 30% клиентов крупных банков РФ получают только виртуальные карты.В источнике

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