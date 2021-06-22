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Глава Visa в России предупредил о мошенничестве с беспроцентными кредитами

Восстановление экономической активности привело к повышению активности мошенников, теперь они выманивают у россиян деньги, предлагая оформить беспроцентный кредит, рассказал глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.В источнике

С чего всё началось

Visa раскрыла новую схему обмана россиян с помощью «беспроцентных» кредитов

Восстановление экономической активности спровоцировало повышенную активность мошенников – "социальных инженеров": теперь они выманивают у россиян деньги под предлогом оформления беспроцентного кредита, рассказал в интервью РИА Новости глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.
РИА Новости22:05

Подробнее о событии

Мошенники начали обманывать россиян беспроцентными кредитами

Российская газета01:13

Мошенники придумали новую схему обмана с помощью «беспроцентных» кредитов

Комсомольская правда00:31

Глава Visa раскрыл новую схему обмана россиян с помощью кредитов

URA.Ru00:02

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с беспроцентными кредитами

Телеканал 360°00:26

Мошенники придумали новую схему обмана россиян с «беспроцентными» кредитами

Lenta.ru23:42

Появилась новая схема обмана россиян с помощью «беспроцентных» кредитов

News.ru22:42

Visa раскрыла новую схему обмана россиян с помощью «беспроцентных» кредитов

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