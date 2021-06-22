Глава Visa в России предупредил о мошенничестве с беспроцентными кредитами
Восстановление экономической активности привело к повышению активности мошенников, теперь они выманивают у россиян деньги, предлагая оформить беспроцентный кредит, рассказал глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.В источнике
С чего всё началось
Visa раскрыла новую схему обмана россиян с помощью «беспроцентных» кредитов
Восстановление экономической активности спровоцировало повышенную активность мошенников – "социальных инженеров": теперь они выманивают у россиян деньги под предлогом оформления беспроцентного кредита, рассказал в интервью РИА Новости глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.
РИА Новости22:05