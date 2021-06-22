Восстановление экономической активности привело к повышению активности мошенников, теперь они выманивают у россиян деньги, предлагая оформить беспроцентный кредит, рассказал глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.

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С чего всё началось Visa раскрыла новую схему обмана россиян с помощью «беспроцентных» кредитов Восстановление экономической активности спровоцировало повышенную активность мошенников – "социальных инженеров": теперь они выманивают у россиян деньги под предлогом оформления беспроцентного кредита, рассказал в интервью РИА Новости глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер. РИА Новости 22:05