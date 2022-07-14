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Глава «Вкусно — и точка» сообщил об отказе мировых производителей поставлять картофель фри

Гендиректор обновленной сети фастфуда Олег Пароев посетовал, что культура отмены не минула и корнеплоды: все крупнейшие производители картофеля фри просто отказались поставлять свою продукцию в Россию.
Абзац
Система была настроена так, что глобальный поставщик «Макдоналдса» из любой страны, в частности Германии, Польши и Франции, мог поставлять картофель и в Россию.
РБК
Пароев пояснил, что примерно 85% картошки в «Макдоналдсе» производилось в России, а 15% импортировалось, чтобы иметь запасной канал, если с первым что-то пойдет не так.
Фонтанка.Ру
В 2022 году посевная площадь под картофель выросла на 4%, указали в ведомстве.
РБК

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