Гендиректор обновленной сети фастфуда Олег Пароев посетовал, что культура отмены не минула и корнеплоды: все крупнейшие производители картофеля фри просто отказались поставлять свою продукцию в Россию.
"Решение правительства прекращает практическое взаимодействие с Северным советом министров и реализацию проектов этой организации на территории России", - говорится в сообщении о подписании соответствующего распоряжения кабмина.
"Посольство США призывает американских граждан не въезжать на Украину, а [уже] находящихся на Украине - немедленно покинуть ее, пользуясь доступными вариантами с наземным транспортом, если это безопасно", - говорится в распространенном в четверг дипмиссией предупреждении.
«Как бы сегодня ни переворачивали историю с ног на голову, мы потеряли Украину задолго до начала специальной операции [в Донбассе] — тогда, когда ее политики сами отказались от славянской идентичности», — приводит слова Лукашенко «БелТА».