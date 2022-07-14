Ранее эксперты Центра предотвращения киберугроз CyberART ИБ-компании Innostage в беседе с "Газетой.Ru" рассказали, что на российских сайтах с начала июля распространяется вредоносная схема, с помощью которой мошенники научились перенаправлять пользователей ресурсов под управлением CMS Bitrix на фишинговые сайты и затем красть данные и деньги жертв.
Американская компания Microsoft приняла решение изменить собственную стратегию касательно релизов крупных и мелких обновлений своей операционной системы и запланировала выпуск нового программного продукта Windows 12, который должен выйти в 2024 году.