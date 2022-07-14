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Глава «Вкусно — и точка» сообщил об отказе мировых производителей поставлять картофель фри

Гендиректор сети ресторанов «Вкусно — и точка» Олег Пароев заявил, что в России случилась нехватка подходящих сортов для приготовления картофеля фри.
Телеканал 360°
Система была настроена так, что глобальный поставщик «Макдоналдса» из любой страны, в частности Германии, Польши и Франции, мог поставлять картофель и в Россию.
РБК
По оценке сети, спрос на картошку фри в России — около 150–170 тысяч тонн в год.
Фонтанка.Ру
Как сообщал ранее Лайф, некоторым ресторанам сети "Вкусно — и точка" придётся вычеркнуть из меню картофель фри до осени.
Life.ru

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Глава «Вкусно - и точка» сообщил об отказе от контрактов мировых поставщиков картофеля фри
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Глава «Вкусно — и точка» сообщил об отказе мировых производителей поставлять картофель фри
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