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Глава Внуково спрогнозировал снижение цены билетов при онлайн-регистрации

В ближайшем будущем онлайн-регистрация на авиарейсы станет в России нормой, при этом выбравшие такой вариант пассажиры смогут сэкономить, так как билеты для них будут дешевле. Такой прогноз дал в интервью РБК совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев.В источнике

С чего всё началось

Совладелец Внуково заявил о неизбежном росте цен на авиабилеты

Цены на авиабилеты, которые в 2020 году на некоторых направлениях упали, к лету этого года вернутся до уровня 2019 года, а после этого «пойдут вверх» в 2022 году. Таким прогнозом поделился с РБК совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев.
РБК23:00

Подробнее о событии

Глава Внуково спрогнозировал снижение цены билетов при онлайн-регистрации

РБК07:49

Совладелец аэропорта Внуково предсказал рост цен на авиабилеты

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Совладелец Внуково заявил о неизбежном подорожании авиабилетов

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Совладелец Внукова прокомментировал ситуацию с ценами на авиабилеты

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Совладелец Внуково Ванцев предупредил о росте цен на авиабилеты

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