Глава Внуково спрогнозировал снижение цены билетов при онлайн-регистрации
В ближайшем будущем онлайн-регистрация на авиарейсы станет в России нормой, при этом выбравшие такой вариант пассажиры смогут сэкономить, так как билеты для них будут дешевле. Такой прогноз дал в интервью РБК совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев.В источнике
С чего всё началось
Совладелец Внуково заявил о неизбежном росте цен на авиабилеты
Цены на авиабилеты, которые в 2020 году на некоторых направлениях упали, к лету этого года вернутся до уровня 2019 года, а после этого «пойдут вверх» в 2022 году. Таким прогнозом поделился с РБК совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев.
РБК23:00