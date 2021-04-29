В ближайшем будущем онлайн-регистрация на авиарейсы станет в России нормой, при этом выбравшие такой вариант пассажиры смогут сэкономить, так как билеты для них будут дешевле. Такой прогноз дал в интервью РБК совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев.

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С чего всё началось Совладелец Внуково заявил о неизбежном росте цен на авиабилеты Цены на авиабилеты, которые в 2020 году на некоторых направлениях упали, к лету этого года вернутся до уровня 2019 года, а после этого «пойдут вверх» в 2022 году. Таким прогнозом поделился с РБК совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев. РБК 23:00