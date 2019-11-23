Шляхтина поменяли на Шляхтина. Тарасенко - ставленница Шляхтина, и должна незамедлительно уйти из федерации вслед за своим сверхпрофессиональным начальником, как и все остальные его друзья.

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку. В субботу в Москве проходит заседание президиума ВФЛА.

Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА

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