Спорт

РИА НовостиРИА НовостиШляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку. В субботу в Москве проходит заседание президиума ВФЛА.
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Мария Ласицкене
Шляхтина поменяли на Шляхтина. Тарасенко - ставленница Шляхтина, и должна незамедлительно уйти из федерации вслед за своим сверхпрофессиональным начальником, как и все остальные его друзья.
— Мария Ласицкене, российский легкоатлетГазета.Ru 08:23

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