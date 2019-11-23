Спорт
РИА НовостиШляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку. В субботу в Москве проходит заседание президиума ВФЛА.
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Шляхтина поменяли на Шляхтина. Тарасенко - ставленница Шляхтина, и должна незамедлительно уйти из федерации вслед за своим сверхпрофессиональным начальником, как и все остальные его друзья.
— Мария Ласицкене, российский легкоатлетГазета.Ru 08:23
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Борзаковский, Купцова и Тарасенко претендуют на должность врио президента ВФЛА
Советский спортвчера в 06:19
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Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
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Перемещения российских автомобилей отследят
В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
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В субботу, 23 ноября, задержанный по подозрению в стрельбе из автомата 21-летний Мансур Абдылхаисиев извинился перед жителями Петербурга.
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Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв потерпели поражение от представителей Канады Дениса Шаповалова и Вашека Поспишила в третьем матче полуфинала Кубка Дэвиса в Мадриде.
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Актриса Евгения Лоза проводит медовый месяц на Мальдивах. Недавно она вышла замуж за коллегу по цеху Антона Батырева.
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Площадь пожара в камышах в Анапе на Кубани составляет сейчас порядка 1 тысячи квадратных метров, в готовность приведен вертолет Ми-8, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.
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Националисты совершили ракетную атаку на грузовик ВСУ в Донбассе
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Политика
Лавров ничего не знает о якобы действующих в Каталонии «шпионах»
Глава МИД РФ заявил и. о. министра иностранных дел Испании - Жозепу Боррелю, что ничего не знает о данной информации.
Авто
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В пятницу, 22 ноября, американский бизнесмен Илон Маск продемонстрировал электрический пикап Tesla Cybertruck, ставшего первой машиной данного класса в продуктовой линейке автопроизводителя.
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Россиянка Алена Косторная завоевала золото в соревнованиях среди фигуристок-одиночниц на последнем этапе Гран-при в Саппоро (Япония).
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«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ
В матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси».
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Асимметричный шутер Deathgarden сделали бесплатным перед закрытием
Студия Behaviour Digital, известная по онлайновому хоррору Dead by Daylight, в августе 2018 года выпустила асимметричный шутер Deathgarden.
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Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Космос
Астронавты вышли в космос для ремонта спектрометра на МКС
Астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано вышли в открытый космос для проведения работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра на Международной космической станции (МКС).
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Названы 8 продуктов, которые должны быть на кухне у каждого диабетика
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Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
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Эксперты рассказали об ошибках, которые допускают владельцы авто при замене летней резины на зимнюю.
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Известный футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал интерес европейских клубов к нападающему «Крыльев Советов» Александру Соболеву.
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Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию
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Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ
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Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.