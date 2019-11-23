Спорт

КоммерсантъКоммерсантъГлава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
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Мария Ласицкене
Шляхтина поменяли на Шляхтина. Тарасенко - ставленница Шляхтина, и должна незамедлительно уйти из федерации вслед за своим сверхпрофессиональным начальником, как и все остальные его друзья.
— Мария Ласицкене, российский легкоатлетГазета.Ru 08:23

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