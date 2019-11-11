Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди ожидает, что после доклада экспертов Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет будет лишено статуса соответствия, передает РИА "Новости".

Общество «Почта России» сократит время доставки посылок Время доставки посланий из мегаполисов в города с населением более 100 тысяч человек и обратном направлении займет не больше двух-трех дней.

Энергетика Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.

Происшествия На заводе «Балтика» в Петербурге взорвался паропровод На пивоваренном заводе "Балтика" в Петербурге взорвался паропровод. При хлопке стеклами повредило стоящие рядом с местом ЧП машины.

Политика МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.

Происшествия СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка Следственный комитет показал видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, которая, на первый взгляд, больше похожа на музей, посвященный жизни Бонапарта Наполеона.

Спорт Футболистам «Спартака» отказали в выдаче американских виз В интервью ТАСС Федун заявил, что "Спартак" получил официальные приглашения от организаторов турнира и администрации Орландо, но это не помогло получить визы.

Общество В США госпитализирован экс-президент Джимми Картер Экс-президент США 95-летний Джимми Картер госпитализирован в штате Джорджия для проведения процедуры по снижению внутричерепного давления после недавних падений, сообщил в пресс-релизе президентский Центр Картера.

Транспорт Дорогу закрыли на севере Сахалина из-за гололеда "В связи с образованием гололеда и невозможностью обеспечения безопасного движения автотранспорта, в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на участке дороги Тымовское - Александровск-Сахалинский", - говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Сын Марии Шукшиной тайно женился на женщине старше себя Сын Марии Шукшиной сыграл тайную свадьбу. Макар Касаткин взял в жены Илону Александрову.

Армия и оружие Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД) пойдет в серию в ближайшие два года, сообщил 11 ноября в интервью «РИА Новости» главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

Политика МИД Украины прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате Киев надеется, что встречу лидеров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина "развивалась дальше", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».

Происшествия В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.

Общество Сибирь накроют аномальные морозы В Красноярском крае наблюдаются очень суровые температурные условия, в центральных районах региона в ближайшие дни столбик термометра опустится до -38 градусов.

Политика Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику Подавший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес вылетел в Мексику, где ему предоставили политическое убежище.

Общество Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.

Здоровье Онколог рассказала, как снизить шанс заболевания раком легкого Заместитель главврача по химиотерапии в республиканском онкодиспансере в Уфе Дина Сакаева в ходе интервью изданию UfacityNews.ru рассказала о том, какие факторы влияют на развитие рака легкого, а также о том, как можно снизить шанс заболевания.

Футбол Черчесов рассказал, что может помочь сборной России в игре с Бельгией Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к игре с Бельгией в рамках отборочного раунда Евро-2020.

Политика Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.

Общество Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".