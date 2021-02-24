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Глава Wildberries вошла в топ-15 богатейших россиян

Основательница и гендиректор российского интернет-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в число 15 богатейших граждан России. Об этом свидетельствуют данные индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).В источнике
С чего всё началось
Богатейшая россиянка, основатель и глава маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук установила рекорд, войдя в число 15 наиболее состоятельных отечественных бизнесменов, следует из данных
 Bloomberg Billionaire Index.
Подробнее о событии

Глава Wildberries попала в топ-15 богатейших россиян по версии Bloomberg

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Богатейшая россиянка установила рекорд

Lenta.ru08:44

Глава Wildberries вошла в число 15 богатейших россиян

РИА Новости06:07

Основательница Wildberries вошла в список 15 богатейших россиян

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Глава Wildberries вошла в топ-15 богатейших россиян

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Основательница Wildberries вошла в топ-15 богатейших россиян

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Бакальчук вошла в топ-15 богатейших россиян

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