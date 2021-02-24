Минфин сократил долю доллара и евро в структуре ФНБ в пользу юаня и йены

Впервые о намерении перевести часть средств ФНБ в юани и йены из-за геополитических рисков в Минфине заявили осенью 2019 г. В марте 2020 г. еще одним из доводов в пользу этого решения в ведомстве назвали необходимость синхронизировать валютную структуру ФНБ со структурой золотовалютных резервов (ЗВР) Центробанка.