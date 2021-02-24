Глава Wildberries вошла в топ-15 богатейших россиян
Основательница и гендиректор российского интернет-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в число 15 богатейших граждан России. Об этом свидетельствуют данные индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).В источнике
С чего всё началось
Богатейшая россиянка, основатель и глава маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук установила рекорд, войдя в число 15 наиболее состоятельных отечественных бизнесменов, следует из данных
Bloomberg Billionaire Index.
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