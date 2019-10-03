Энергетика
РИА НовостиГлава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL
Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
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Футбол
Игроки «Тоттенхэма» обеспокоены отстранённостью Почеттино
Футболисты «Тоттенхэм Хотспур» обеспокоены поведением главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает Daily Mail.
Чемпионат 05:39
Происшествия
МС-21 экстренно сел в Жуковском
Российский новейший самолет МС-21-300 совершил экстренную посадку в Жуковском после того, как на борту возникла неисправность в ходе испытательного полета.
BFM.ru 04:49
Политика
Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия вчера в 09:31
Политика
Рада приняла в первом чтении инициативу «Слуги народа» о разделении полномочий мэра Киева
Верховная рада поддержала в первом чтении один из четырех законопроектов "О столице", согласно которому должности мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации разделяются.
ТАСС 04:54
Происшествия
Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов
Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Известия 00:16
Происшествия
На Чукотке самолет выкатился за пределы ВПП
РИА Новости 04:54
Происшествия
Олимпийская чемпионка Сочи отдала два миллиона рублей за колдовство
Фигуристка перевела «колдунье» два миллиона рублей за девять дистанционных сеансов.
Lenta.ru 05:00
Политика
ФБР завлекает русских шпионов через фейсбук
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) с помощью рекламы в социальной сети фейсбук, которая могла быт размещена с целью "вербовки российских шпионов".
Газета.Ru вчера в 15:46
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК вчера в 17:01
Политика
Британия ослабила санкции против России ради Марса
Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России.
Газета.Ru 02:01
Авто
Минпромторг предложил не менять утильсбор для подержанных автомобилей
Российское ведомство предложило не повышать утильсбор для подержанных легковых машин (старше 3 лет), а также для большинства подержанных коммерческих авто.
SpeedMe вчера в 19:01
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой
Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут.
ТАСС вчера в 11:18
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении
«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина — Россия газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — заявил Витренко.
RT на русском 05:29
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Гаджеты
Microsoft Surface Laptop 3 красуется на официальных изображениях
Известный исайдер Эван Блэсс (Evan Blass), известный под ником @evleaks, опубликовал на своей страничке в Twitter рендеры ноутбука Microsoft Surface Laptop 3 в трех новых цветовых вариантах.
iXBT.com 01 октября в 23:37
Экономика
За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru вчера в 22:27
Общество
«Магнит» сократит число собственных торговых марок
Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
РБК 03:00
Армия и оружие
СМИ сообщили о гибели в Ливии наемников из России
В Россию начали доставлять тела погибших в Ливии бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники и знакомых погибших.
РБК вчера в 13:02
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге Чемпионов
ToDay News Ufa вчера в 16:45
Шоу-бизнес
Появилось новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
ФАН вчера в 12:34
Армия и оружие
В Минобороны Украины рассказали об условиях отвода войск в Донбассе
Основным условием для начала разведения войск на участках у линии соприкосновения сторон в Донбассе является соблюдение режима прекращения огня в течение семи дней, заявили 2 октября в пресс-службе министерства обороны Украины.
REGNUM вчера в 11:07
Происшествия
В Новосибирске девушка погибла во время рубки деревьев
Рабочие спиливали крону высокого тополя. Одно из них упало на проходившую мимо женщину.
ФедералПресс 00:35
Спорт
Губерниев получил премию ТЭФИ как лучший спортивный комментатор года
Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев стал обладателем премии ТЭФИ в категории «Лучший спортивный комментатор».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 08:25
Гаджеты
Новый 18-ядерный Intel Core i9-10980XE стоит меньше тысячи долларов
Флагманский 18-ядерный Core i9-10980XE будет стоить менее тысячи долларов (чуть больше 65 тысяч рублей по текущему курсу).
Игромания.ру вчера в 05:08
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Происшествия
Трап врезался в самолет в аэропорту Челябинска
Самоходный трап врезался в Airbus A321 авиакомпании Nordwind, в результате был повреждена обшивка самолета, пострадавших нет.
Известия 04:03
Происшествия
СК предъявил обвинение пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
Следственный комитет РФ предъявил обвинение пилоту Денису Евдокимову по делу о катастрофе лайнера SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево.
News.ru вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Олег Винник женится во второй раз
В конце октября 2015 года в жизни Олега Винника случилась страшная трагедия — в авиакатастрофе погибла вся его семья: жена и дети.
StarHit.ru 01 октября в 16:00