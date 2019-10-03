Энергетика
РИА НовостиГлава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL
Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
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По мнению Мерена, решение Европейского суда по OPAL выглядит "запутанным и неясным".ТАСС02:04
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Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
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Абрахам и Томори получили вызов в сборную Англии
Ранее Абрахам мог выбрать между сборной Англии и сборной Нигерии, но ответ на вызов в команду Саутгейта означает, что форвард будет выступать за «трех львов».
Sportbox.RU 09:45
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Пугачева сделала замечание Билану
Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
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Здоровье
Минздрав анонсировал реформу первичного звена здравоохранения
Как сообщает «Коммерсантъ», реформа первичного звена здравоохранения позволит Минздраву РФ обновить инфраструктуру и кадровый состав.
Московский Комсомолец вчера в 19:23
Единоборства
Емельяненко и Кокляев опубликовали видео конфликта в ресторане
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи конфликта в одном из ресторанов Москвы.
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Президент «Ростова» прокомментировал переход Карпина в «Спартак»
Privet-Rostov.ru 09:08
Происшествия
В Париже мужчина напал на полицейских в участке
Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.
ТАСС 08:25
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Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 07:54
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Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
Гаджеты
IPhone SE 2 выйдет в начале 2020 года и будет похож на iPhone 8
По словам аналитика Минг-Чи Куо, в начале следующего года Apple выпустит iPhone SE 2. В отличии от линейки iPhone 11, новый аппарат станет доступной моделью.
MobiDevices 11:30
Авто
Водителям рассказали, нужно ли зимой прогревать двигатель в машине
По мнению специалистов издания Car.ru, на деле все наоборот: ежедневный прогрев двигателя перед началом движения буквально «убивает» его, так как в это же время горит не только топливо, но и смазочные материалы (в том числе моторное масло), осевшие в цилиндрах после излишнего впрыска.
Автоновости дня 30 сентября в 22:46
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НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения в Европе
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Шоу-бизнес
Появилось новое видео задержания Натальи Бочкаревой с наркотиками
В продолжение скандальной истории задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками в Москве появилось новое видео происшествия, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11:01
Культура
Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
News.ru вчера в 23:12
Политика
Ушаков оценил возможность встречи «нормандской четверки» в октябре
График президента РФ Владимира Путина вряд ли позволит провести саммит «нормандской четверки» в октябре, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Rambler News Service 10:44
Политика
Путин призвал создать организацию по безопасности в Персидском заливе
Президент России Владимир Путин заявил, что в регионе Персидского залива надо создать с чистого листа организацию по безопасности и сотрудничеству с участием России, Китая, Евросоюза и США.
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Даже после развода Безос остался самым богатым человеком Америки
РБК 01 октября в 12:20
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«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.
РИА Новости 08:48
Здоровье
Невролог назвала дергающийся глаз симптомом болезни Паркинсона
Как рассказала «АиФ.ру» врач-невролог высшей категории, к. м. н. Светлана Кузнецова, непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией.
Кубанские новости 01 октября в 05:59
Политика
Медведев отправил в отставку главу Росгидромета
Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.
Ведомости 10:33
Происшествия
Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева
20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
ТАСС 09:36
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Политика
Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана
Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Космос
В NASA планируют отправить на Титан робота-оборотня
Как сообщает издание «Вокруг Света», в NASA планируют осуществить запуск универсального робота в середине 2020 года.
Территория новостей вчера в 01:09
Кино
Архивное видео со съемок «Гарри Поттера» тронуло пользователей сети
Учитывая юный возраст попавших в кадр актеров, можно сделать вывод, что видео было снято во время работы над первой частью саги под названием «Гарри Поттер и философский камень».
Lenta.ru вчера в 12:48