По мнению Мерена, решение Европейского суда по OPAL выглядит "запутанным и неясным".

с чего всё началось

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