Энергетика
РИА НовостиГлава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL
Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
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с чего всё началось
По мнению Мерена, решение Европейского суда по OPAL выглядит "запутанным и неясным".ТАСС02:04
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Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru 01:37
Гаджеты
Samsung закроет производство смартфонов в Китае
В 2018 г. корпорация остановила производство на остальных китайских заводах, производящих смартфоны.
Ведомости вчера в 19:19
Происшествия
Третьеклассники из Саранска сбежали в Чернобыль, посмотрев сериал
В Саранске полиция обнаружила двух девятилетних мальчиков, которые намеревались убежать в Чернобыль тайком от родителей.
Газета.Ru 07:58
Происшествия
5 человек убиты при нападении на полицейский участок в Париже
Четыре человека погибли при нападении с ножом на полицейский участок в Париже, нападавший был застрелен, передает BFM.
Газета.Ru 08:45
Происшествия
Томич застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой
Житель Томска застрелил директора и бухгалтера небольшой компании, после чего свел счеты с жизнью, сообщило региональное управление СКР.
Вести.Ru 09:21
Здоровье
Девять врачей онкоцентра имени Блохина подали заявления об увольнении
30 сентября группа врачей НИИ ДОиГ записала видеообращение, в котором обвинила руководство в травле и под угрозой увольнения 26 сотрудников потребовала его отстранения и прозрачного начисления зарплат.
Известия вчера в 09:18
Шоу-бизнес
Жена Михаила Боярского оправдала нарушение супругом ПДД
Супруга знаменитого отечественного артиста Михаила Боярского вступилась за мужа, после того, как в Сети началась его травля.
Дни24 09:38
Транспорт
Станции Фрунзенского радиуса метро в Петербурге открыли для пассажиров
Три станции Фрунзенского радиуса метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - открыты в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:47
Культура
Продюсеры «Битвы экстрасенсов» предлагали КВНщикам стать колдунами
РИА Новости вчера в 10:57
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео потасовки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме видео потасовки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
РИА Новости 05:33
Политика
Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана
Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Политика
Великобритания ослабила санкции против России для исследования Марса
Великобритания внесла поправки ( .pdf ) в «Закон об экспорте», которыми снимается ряд ограничений против России.
Коммерсантъ 08:32
Политика
В ЕС разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Как отметили в пресс-службе, руководство содержит набор критериев, благодаря которым консульства стран Евросоюза смогут установить фактическое место проживания владельцев российских паспортов, а также правильно обработать заявления на получение виз жителями Луганской и Донецкой областей с паспортами РФ.
Интерфакс 08:45
Происшествия
В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru вчера в 21:10
Происшествия
В Севастополе загорелся находившийся на ремонте ракетный катер
Возгорание произошло на находившемся на ремонте ракетном катере Черноморского флота "Шуя" в пятницу, сообщил ТАСС пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода флота Сергей Горбачев.
ТАСС 07:59
Экономика
Минфин обсуждает повышение минимальной цены на водку
Минфин обсуждает повышение минимальной цены на водку со следующего года до 230 рублей, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов в кулуарах "Российской энергетической недели".
РИА Новости 09:33
Спорт
Сергей Шубенков взял серебро на ЧМ по легкой атлетике
Начал Шубенков не быстро и свою награду вырвал уже на последних метрах дистанции.
Телеканал Санкт-Петербург 06:50
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Происшествия
Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице
РИА Новости 06:41
Политика
Медведев уволил главу Росгидромета
Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.
РБК 09:54
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.
РИА Новости 08:48
Культура
Настя Ивлеева стала победителем премии ТЭФИ
Российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева получила награду в категории «лучшая ведущая развлекательного шоу» прайм-тайма индустриальной телевизионной премии ТЭФИ.
Культуромания вчера в 16:43
Общество
Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»
Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия вчера в 10:53
Футбол
Президент «Ростова» прокомментировал переход Карпина в «Спартак»
Арташес Арутюнянц отметил, что считает Карпина творческим человеком и не лезет в процесс тренировки.
Privet-Rostov.ru 09:08
Футбол
Сборная России проиграла Ирландии на Кубке мира по регби
Добавим, что заключительный матч на турнире российская команды проведет 9 октября против сборной Шотландии,а Ирландия 12 числа сыграет с Самоа.
Советский спорт 08:30
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Политика
Захарова опровергла сообщения о российском спецназе в Норвегии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона шокирована информационной русофобской активностью и массированными вбросами о якобы присутствии российского спецназа в Норвегии.
RT на русском 09:22
Происшествия
Экспертиза признала якутского шамана невменяемым
Якутский шаман Александр Габышев, шедший в Москву «изгонять Путина», по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым.
Ведомости 09:52
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах врачам
Владимир Путин подчеркнул, что от работы врачей зависит здоровье нации. Поэтому фокусов с доплатами медикам быть не должно.
Piter.tv вчера в 13:52