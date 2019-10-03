Энергетика
РИА НовостиГлава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL
Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
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Глава Wintershall Dea предупредил о подорожании газа при отказе от транзита через Украину
Коммерсантъвчера в 03:43
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 09:13, Вашингтон
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Naked Science вчера в 14:48
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Мэр Львова назвал груз причиной гибели людей при крушении Ан-12
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что причиной гибели пяти человек во время экстренной посадки грузового самолета Ан-12 стал перевозимый груз, который задавил людей.
РИА Новости 07:19
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Путин допустил продление на год контракта с Украиной по транзиту газа
Россия готова подписать с Украиной договор о транзите газа в ЕС в соответствии с европейским законодательством, если Киев до конца года успеет принять соответствующие нормы, заявил президент РФ Владимир Путин.
RT на русском вчера в 05:11
Политика
Песков прокомментировал исследования о падении дохода среднего класса
В Кремле с большим вниманием относятся к различным исследованиям, соответствующие ведомства и министерства будут учитывать их в своей работе, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя исследования о падении дохода среднего класса в России.
РИА Новости 05:49
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Госпитализирован режиссер Александр Хван
Российский актер и режиссер Александр Хван был госпитализирован из-за обострения хронического бронхита, сообщило издание Nation News.
Rambler News Service 08:13
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В Якутии найден уникальный алмаз-матрешка, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53
Политика
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Девяти сотрудникам российского МИДа, которые должны были отправиться в ООН 24 сентября, также до сих пор не вернули паспорта — все документы находятся на рассмотрении в американском посольстве.
Известия 07:34
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«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
iReactor вчера в 17:10
Общество
В протечке воды на петербургской станции метро обвинили уборщиков
Как оказалось, уборщики, наводившие порядок перед торжественным открытием станции, слили воду не туда, куда положено.
Российская газета 07:08
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Додон пообещал подарить Путину бочку вина
Московский Комсомолец 09:07
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК 09:05
Происшествия
В Якутии учительница грозила «спустить шкуру» со школьника
В одной из школ Якутии учительница разозлилась на ученика и пригрозила «спустить с него шкуру», если он еще раз потеряет тетрадь.
Новый День 08:27
Политика
В четырёх российских городах предотвратили теракты
В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.
RT на русском 06:18
Происшествия
Фигуристка Аделина Сотникова отдала мошеннице-гадалке 2 млн рублей
Фигуристка Аделина Сотникова, первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте, в течение двух недель получала от мошенницы-гадалки оккультные онлайн-консультации.
News.ru вчера в 05:07
Энергетика
Минфин оценил последствия от падения цен на нефть до $10 за баррель
При самом неблагоприятном сценарии цены на нефть марки Urals опустятся до $10 за баррель и останутся на этом уровне в течение десяти лет.
РБК вчера в 22:30
Спорт
Белоруссия и Украина объявили о намерении провести Олимпиаду
Первая встреча Лукашенко и Зеленского длилась более двух часов и состоялась в рамках II Форума регионов Украины и Белоруссии, который проходит 3-4 октября в Житомире.
Daily Storm 08:48
Кино
В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019
В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.
Kinonews.ru вчера в 16:19
Экономика
«Bitcoin будет стоить $35 000». Почему в индустрии все в порядке
По мнению кофаундера биржи EXMO Ивана Петуховского, пока Bitcoin держится ниже ключевых отметок в $10 500-11 000, роста выше $13 800 можно не ждать.
РБК вчера в 06:27
Общество
В воскресенье в Москве выпадет мокрый снег
В воскресенье днем синоптики ожидают мокрый дождь со снегом и порывистый северо-восточный ветер.
Интерфакс 08:19
Технологии
Почти 10 тысяч россиян пострадали за год от программ слежения
По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысяч юзеров, а в 2019 году этот показатель составил почти 10 тысяч, — передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы компании.
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Известия 07:37
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Путин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт
РИА Новости 07:35
Происшествия
Мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском избили в США
В США в штате Калифорния был избит мужчина, который шел в кепке с предвыборным лозунгом президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 19:45
Общество
Шварценеггер признал, что в России живут самые красивые женщины
Актер Арнольд Шварценеггер согласился с утверждением, что в России живут самые красивые женщины, и отметил их ум и одаренность, передает корреспондент РИА Новости.
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УАЗ «Патриот» с «автоматом» получит нижегородские моторы
Двигатели для «Патриот» начали выпускать на ЗМЗ в Нижегородской области.
SpeedMe 05:40