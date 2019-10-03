Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиГлава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL

Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
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