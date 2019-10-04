Энергетика
РИА НовостиГлава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL
Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
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Глава Wintershall Dea предупредил о подорожании газа при отказе от транзита через Украину
Коммерсантъвчера в 03:43
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 14:00, Вашингтон
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Российская газета 10:22
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Политика
Спецпредставитель по Украине Курт Волкер даст показания в конгрессе
Бывший посол США в Киеве Мари Йованович и спецпредставитель по Украине Курт Волкер, ушедший на днях в отставку, согласились дать показания в конгрессе по поводу телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Российская газета 01 октября в 19:57
Общество
Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах
Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета 04:55
Экономика
Названы самые прогрессивные регионы России
В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.
Lenta.ru 05:23
Политика
В Иране задержали российскую журналистку
РИА Новости 05:33
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС 03:25
Политика
Microsoft обвинила хакеров Ирана в атаке на кандидата в президенты США
Корпорация Microsoft заявила, что хакеры попытались взломать аккаунты, связанные с одним из кандидатов в президенты США.
BFM.ru 12:50
Здоровье
Медики назвали первые признаки рака печени
Медики рассказали о неочевидных признаках, свидетельствующих о развитии злокачественной опухоли в печени.
News.ru 02 октября в 00:08
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого
Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Московский Комсомолец вчера в 10:49
Игры
Игра Call of Duty: Mobile вышла на мобильные устройства и ПК
Актуальные Новости 01 октября в 20:09
Политика
СМИ рассказали о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Киев может пойти на полную блокаду самопровозглашенных республик Донбасса и разрабатывает соответствующий план, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости 08:18
Политика
Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации
Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
Вести.Ru 11:29
Армия и оружие
СЦКК ДНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 20 раз
За минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 142 единицы боеприпасов, 20 раз нарушив режим прекращения огня, сообщили 3 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
REGNUM вчера в 03:39
Экономика
Министр ЖКХ назвал регионы-лидеры по переселению из аварийного жилья
Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, выступая 4 октября на форуме по капремонту в Уфе, заявил, что 15 регионов страны выполнили установленные на 2019 год планы по переселению граждан из аварийного жилья.
Российская газета 04:45
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в лапше быстрого приготовления
Роскачество провело проверку лапши быстрого приготовления популярных торговых марок, в продукции были обнаружены токсины, пестициды и повышенное содержание соли.
RT на русском вчера в 04:18
Хоккей
«Салават Юлаев» прервал победную серию «Северстали» в КХЛ
Уфимский «Салават Юлаев» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 12:48
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились
За сентябрь 2019 года показатель продаж составил 157,129 тыс. единиц, что на 0,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
Piter.tv 13:31
Авто
Внедорожник LADA 4x4 получит версию для медицинской службы
АвтоВАЗ получил ОТТС (одобрение типа транспортного средства) на внедорожник Lada 4x4 в пятидверном исполнении.
32CARS.ru вчера в 02:57
Технологии
Почти 10 тысяч россиян пострадали за год от программ слежения
По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019 году этот показатель составил почти 10 тысяч, — передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы компании.
News.ru 08:51
Кино
«Джокер» с Хоакином Фениксом вышел в российский прокат
Культуромания 01:25
Политика
Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Грузией
Отвечая на вопрос о перспективах возобновления авиарейсов между странами, пресс-секретарь заявил, что "сейчас нужно просто набраться терпения и отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим" для этого.
Москва 24 05:53
Политика
Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией
Александр Лукашенко во время форума заявил, что его украинский коллега не нуждается в советах и понимает, что ему как президенту нужно делать и белорусский лидер уверен в том, что Зеленский это сделает.
Вести.Ru 11:07
Политика
Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года
По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Коммерсантъ 04:19
Политика
Новак назвал критерии определения цены транзита газа через Украину
Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, каким образом будет формироваться цена на транзит газа через территорию Украины.
Газета.Ru 10:43