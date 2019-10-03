Энергетика
РИА НовостиГлава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL
Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
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Глава Wintershall Dea: если Россия и Украина не договорятся — цены на газ в Европе повысятся
BFM.ru02 октября в 07:36
Глава Wintershall Dea предупредил о подорожании газа при отказе от транзита через Украину
Коммерсантъвчера в 03:43
В Wintershall Dea заявили о последствиях прекращения транзита газа через Украину
Известиявчера в 03:12
Wintershall Dea: Остановка транзита через Украину может поднять цены на газ
Евразия Dailyвчера в 03:00
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Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика
Курт Волкер дал показания Конгрессу США
Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер выступил перед Палатой представителей Конгресса в рамках расследования по делу об импичменте президента Трампа, сообщает агентство Associated Press.
Дождь 03:53
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия 02 октября в 17:50
Авто
BMW выпустил «заряженные» кроссоверы BMW X5 M и X6 M
Публичная премьера новых BMW X5 M и X6 M состоится в конце года на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Тарантас Ньюс 01 октября в 23:23
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Политика
Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
РБК вчера в 06:46
Политика
Кремль прокомментировал заявление Киева о масштабном обмене
В Кремле в ответ на заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко сообщили, что были бы рады обмену заключенными между Россией и Украиной.
Lenta.ru 05:22
Экономика
Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:36
Происшествия
При аварийной посадке Ан-12 на Украине есть погибшие
Транспортный самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку, пытаясь приземлиться в аэропорту города Львова на Украине.
RT на русском 02:33
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 02 октября в 16:18
Политика
Порошенко нанял российского адвоката Новикова
В «Европейской солидарности» подчеркнули, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на территории Украины.
РБК 05:21
Интернет
Instagram выпустил мессенджер Threads для приватного общения
Радиочастотный спектр 05:30
Культура
Татьяна Навка высказалась о конфликте с Яной Рудковской
Фигуристка Татьяна Навка в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о конфликте с продюсером Яной Рудковской.
Телепрограмма вчера в 01:10
Культура
В Москве прошла премия ТЭФИ-2019
В Московском театре мюзикла состоялась церемония награждения победителей телевизионной премии ТЭФИ.
Авторадио вчера в 00:06
Политика
Зеленский встретился с Лукашенко
Газета.Ru 04:13
Космос
В NASA планируют отправить на Титан робота-оборотня
Разработчики NASA приступили к первым испытаниям уникального робота-оборотня, хотя его создание находится на начальном этапе.
Территория новостей 02 октября в 01:09
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Энергетика
Правительство урегулировало спор «Транснефти» и «Роснефти»
На совещании по вопросам качества нефти в системе нефтепроводов у вице-премьера Дмитрия Козака приняты решения, которые урегулировали разногласия участников рынка, сообщил «Коммерсанту» представитель чиновника Илья Джус.
Ведомости вчера в 19:51
Наука
Бактерии оказались способны менять форму, избегая антибиотиков
Стенку разрушали пенициллином, наблюдая, как бактерии переходят в L-формы.
Naked Science 01 октября в 04:28
Политика
Politico: министр энергетики США в ноябре может уйти в отставку
Министр энергетики США Рик Перри в конце ноября может подать в отставку. Об этом сообщает в четверг газета Politico.
ТАСС вчера в 20:59
Политика
Выступление российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать
Выступление главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) было прервано выкриками активиста о «террористической» России.
Телеканал 360° вчера в 12:25
Политика
Генпрокуратура Украины начала пересмотр «дела Байдена»
Эпизод с закрытием дела украинской газовой компании Burisma будет пересмотрен, как и ряд других производств, фигурантом которых был сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, в свое время занимавший пост в совете директоров Burisma.
BFM.ru 05:13
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Политика
Посольство США пока не вернуло документы российским дипломатам
Паспорт был возвращен пока только одному дипломату - руководителю секретариата министра иностранных дел Сергею Бутину.
ТК Звезда 07:42
Экономика
Матвиенко высказала недовольство темпом освоения средств нацпроектов
Матвиенко отметила необходимость выяснить, с чем связаны подобные результаты, и предложила передать деньги региональным правительствам.
Известия 07:37
Культура
На должность худрука театра «Ленком» утвержден Марк Варшавер
Актуальные Новости 04:04
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия вчера в 00:36