Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиГлава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL

Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
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Глава Wintershall Dea: если Россия и Украина не договорятся — цены на газ в Европе повысятся

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Wintershall заявила об опасении за цены на газ из-за спора Москвы и Киева

РБКвчера в 05:35
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