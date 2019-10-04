Энергетика
РИА НовостиГлава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL
Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
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Глава Wintershall Dea предупредил о подорожании газа при отказе от транзита через Украину
Коммерсантъвчера в 03:43
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NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России
Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.
ITZine.ru вчера в 23:28
Экономика
Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
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Политика
Путин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации
Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 4 октября задался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.
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Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Политика
Глава ЦИК Украины не раскрыл вопрос выборов в Донбассе
Проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях не является вопросом к Центральной избирательной комиссии Украины, заявил новоизбранный глава ЦИК Олег Диденко 4 октября после первого заседания комиссии, сообщает сайт censor.net.ua.
Красная весна 15:14
Армия и оружие
США хотят провести масштабные учения НАТО в Европе
Русская Планета вчера в 08:07
Наука
В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза
В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.
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Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Шоу-бизнес
Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги
48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru вчера в 16:10
Происшествия
Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Владиславу Синице
Говорит Москва 04:58
Культура
Первый канал представил новые правила голосования на шоу «Голос»
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости Первый канал представил новые правила голосования телезрителей на шоу "Голос".
РИА Новости 15:10
Политика
Зеленский встретился с Лукашенко
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает "112 Украина".
Газета.Ru 04:13
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
RT на русском вчера в 19:57
Общество
СМИ: Гоген Солнцев избил сотрудницу салона красоты
Московский Комсомолец 08:57
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Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели дуэль взглядов в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
Чемпионат вчера в 06:40
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли впервые показала свой особняк
Американская актриса Анджелина Джоли впервые показала интерьеры своего особняка.
Культуромания 13:30
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
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Бизнесмен Евгений Пригожин возглавил совет медиагруппы «Патриот»
Пригожин и ряд структур, которые связывают с ним, находятся в санкционном списке.
Эхо Москвы 12:01
Общество
Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда
Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Интерфакс 15:17
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По словам экспертов, уязвимость затрагивает телефоны на Android версии 8.х и выше и следующие модели смартфонов: Samsung Galaxy S7, S8, S9, Xiaomi Redmi 5A, Redmi Note 5, A1, Huawei P20, а также Google Pixel 2.
Дождь 12:47
Кино
В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»
Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Sputnik Кыргызстан 04:58
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Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег
Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru 02 октября в 08:05
Футбол
Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что из российских игроков в бытность, когда он сам был футболистом, ему нравился нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.
Чемпионат 12:49
Экономика
В 2020 году МРОТ планируют поднять до 12130 рублей
По словам министра труда и социальной защиты Тульской области Андрея Филиппова, последние годы регион находится в числе лидеров в ЦФО по уровню минимальной заработной платы.
Тульская пресса 02 октября в 05:49
Футбол
«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву
Ранее издание The Sun сообщило, что нападающий «Крыльев Советов» Соболев входит в список игроков, которыми интересуется «Манчестер Юнайтед».
РБК 14:51