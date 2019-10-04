Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиГлава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL

Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Оператор «Северного потока — 2» допустил скачок цен на газ в Европе

News.ru08:15

Эксперт отметил важность контракта между Россией и Украиной на транзит газа

РИА Новости06:39

В Германии не исключили подорожания газа при провале переговоров о транзите через Украину

Взгляд.рувчера в 02:22

Wintershall заявила об опасении за цены на газ из-за спора Москвы и Киева

РБКвчера в 05:35

Глава Wintershall Dea предупредил о подорожании газа при отказе от транзита через Украину

Коммерсантъвчера в 03:43

В Германии предсказали скачок цен на газ из-за ситуации между РФ и Украиной

Известия04:12

Глава Wintershall Dea ждет резкого роста цен на газ при прекращении транзита через Украину

ТАССвчера в 02:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 15:37, Ашберн
Игры

NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России

Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.
ITZine.ru вчера в 23:28
Экономика

Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании

Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
REGNUM 08:54
Политика

Путин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 4 октября задался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.
Известия 14:20
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Политика

Глава ЦИК Украины не раскрыл вопрос выборов в Донбассе

Проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях не является вопросом к Центральной избирательной комиссии Украины, заявил новоизбранный глава ЦИК Олег Диденко 4 октября после первого заседания комиссии, сообщает сайт censor.net.ua.
Красная весна 15:14
Армия и оружие

США хотят провести масштабные учения НАТО в Европе

Русская Планета вчера в 08:07
Наука

В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза

В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.
Lenta.ru 10:00
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Шоу-бизнес

Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru вчера в 16:10
Происшествия

Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Владиславу Синице

Говорит Москва 04:58
Культура

Первый канал представил новые правила голосования на шоу «Голос»

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости Первый канал представил новые правила голосования телезрителей на шоу "Голос".
РИА Новости 15:10
Политика

Зеленский встретился с Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает "112 Украина".
Газета.Ru 04:13
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

RT на русском вчера в 19:57
Общество

СМИ: Гоген Солнцев избил сотрудницу салона красоты

Московский Комсомолец 08:57
Происшествия

В Волгограде умерла двухмесячная пассажирка рейса из Грозного в Москву

ТАСС 00:33
Единоборства

Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели дуэль взглядов в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
Чемпионат вчера в 06:40
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли впервые показала свой особняк

Американская актриса Анджелина Джоли впервые показала интерьеры своего особняка.
Культуромания 13:30
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика

Бизнесмен Евгений Пригожин возглавил совет медиагруппы «Патриот»

Пригожин и ряд структур, которые связывают с ним, находятся в санкционном списке.
Эхо Москвы 12:01
Происшествия

Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

ТАСС 03:25
Общество

Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда

Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Интерфакс 15:17
Гаджеты

Google сообщила об уязвимости в смартфонах Samsung, Huawei и Xiaomi

По словам экспертов, уязвимость затрагивает телефоны на Android версии 8.х и выше и следующие модели смартфонов: Samsung Galaxy S7, S8, S9, Xiaomi Redmi 5A, Redmi Note 5, A1, Huawei P20, а также Google Pixel 2.
Дождь 12:47
Кино

В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»

Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Sputnik Кыргызстан 04:58
Шоу-бизнес

Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег

Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru 02 октября в 08:05
Происшествия

CNN: 22 десантника пострадали в США во время прыжков с парашютом

ТАСС вчера в 10:27
Здоровье

Ребенка родившей в Турции россиянки эвакуируют в Челябинск

Ридус 11:58
Футбол

Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что из российских игроков в бытность, когда он сам был футболистом, ему нравился нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.
Чемпионат 12:49
Политика

Путин отметит 67-й день рождения на природе

REGNUM 07:20
Экономика

В 2020 году МРОТ планируют поднять до 12130 рублей

По словам министра труда и социальной защиты Тульской области Андрея Филиппова, последние годы регион находится в числе лидеров в ЦФО по уровню минимальной заработной платы.
Тульская пресса 02 октября в 05:49
Футбол

«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву

Ранее издание The Sun сообщило, что нападающий «Крыльев Советов» Соболев входит в список игроков, которыми интересуется «Манчестер Юнайтед».
РБК 14:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное