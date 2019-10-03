Энергетика
МонаВистаГлава Wintershall Dea ждет резкого роста цен на газ в Европе
Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен ожидает резкое повышение газа в Европе в случае, если Россия и Украина не договорятся по газовому транзиту. Об этом Мерен заявил на Петербургском международном газовом форуме.
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Глава Wintershall Dea предупредил о подорожании газа при отказе от транзита через Украину
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